Antalya Otogarı Bayram Öncesi Temizlendi

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, bayram öncesi hazırlıklar kapsamında Antalya Otogarı'nda kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Arefe günü ve bayram tatili süresince yoğunluk yaşanacak olan Antalya Otogarı'nda çim biçme, ağaç budama ve genel temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bayramda otogarda yaşanacak yoğunluğu göz önünde bulundurarak, ziyaretçilerin temiz ve düzenli bir ortamda seyahat etmelerini sağlamak amacıyla harekete geçti. Çim biçme ve ağaç budama çalışmaları ile otogarın yeşil alanları daha bakımlı hale getirilirken, kapsamlı temizlik faaliyetleri ile de otogar genelinde temizlik yapıldı.

Halk sağlığı ve güvenliği ön planda

Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı tatili boyunca yaşanacak olan yoğunluk öncesinde Antalya Şehirler Arası Otobüs Terminalinde çim biçme ve ağaç budama çalışma gerçekleştirmeye devam ediyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, otogarda gerçekleştirilen çalışma ile sadece estetik amaçlı değil, aynı zamanda halk sağlığı ve güvenliğini de korumayı hedeflediklerini söyledi. Özellikle bayram döneminde artan yolcu trafiği nedeniyle otogarda hijyen sorununu ortadan kaldırmak istediklerini söyleyen yetkililer, çalışmalara bayram tatili boyunca da devam edeceklerini belirtti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, bayram süresince de şehrin farklı noktalarında temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürecek, vatandaşların huzurlu ve temiz bir bayram geçirmeleri için gerekli tüm önlemleri almaya devam edecek. - ANTALYA