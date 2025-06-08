Antalya Palyatif Merkezi Ağrıları Dindiriyor - Son Dakika
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Antalya Palyatif Merkezi Ağrıları Dindiriyor

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Antalya Palyatif Merkezi Ağrıları Dindiriyor
08.06.2025 13:04
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Antalya Palyatif Merkezi Ağrıları Dindiriyor
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Döşemealtı Devlet Hastanesi'ndeki Palyatif Merkezi, hastaların ağrılarını hafifleterek umut sağlıyor.

Antalya'da Palyatif Merkezi yüz güldürüyor

Dayanılmaz ağrıları dindiriyorlar hastalar taburcu olmak istemiyor

ANTALYA - Antalya Döşemealtı Devlet Hastanesi'nde 21 Nisan'da hizmete giren Palyatif Merkezi, kanser hastaları ve yoğun bakımdan çıkan hastalara umut oluyor. Merkezde ağrıları kontrol altına alınan 76 yaşındaki Emine Çelebi, "Ağrılarım kesildi. Çok memnunum"ifadelerini kullanırken, Çelebi'ye refakat eden kızı Derya Büyükgöz ise, "Annem eve gitmek istemiyor, burayı daha rahat buluyor. Hocamıza da 'beni taburcu etme' diyor" şeklinde konuştu.

Döşemealtı Devlet Hastanesi bünyesinde 21 Nisan'da hizmete başlayan Palyatif Merkezi, ağır hastalıklarla mücadele eden hastalara ve hasta yakınlarına destek sağlıyor. Kanser hastaları ile yoğun bakımdan çıkan hastaların ağrılarını hafifletmeye ve bakım süreçlerini kolaylaştırmaya yönelik hizmet veren merkez, bugüne kadar sekiz hastayı taburcu etti.

Merkezde görev yapan Anestezi Uzmanı Dr. Osman Çelik, palyatif bakımın multidisipliner bir yaklaşımla yürütüldüğünü belirterek şunları söyledi: "Palyatif merkezimiz 21 Nisan itibariyle ilk hasta kabulüne başladı. Bugün itibariyle sekizinci hastamızı taburcu etmiş bulunmaktayız. Palyatif bakım multidisipliner bir disiplin. Diyetisyenler, fizyoterapistler, hemşirelerle birlikte bu bakımı yapıyoruz. Anestezi hekimleri olarak da burada aylık rotasyon şeklinde hizmet veriyoruz."

"Dayanılmaz ağrılara müdahale ediyoruz"

Dr. Çelik, merkezin temel amacının ağrıların azaltılması ve hasta yakınlarının bakım konusunda bilgilendirilmesi olduğunu belirterek şöyle devam etti: "Kanser hastaları ya da yoğun bakımdan çıkan hastalara yönelik evde bakım eğitimleri yapıyoruz. Ağrıları hafifletmek için basamak tedavileri uyguluyoruz. Anestezi uzmanı olmamızın avantajıyla hem medikal hem de girişimsel tedavilerle hızlı ve yüz güldürücü sonuçlar elde ediyoruz. Taburcu olan hastalarımız buradan ayrılırken çok memnun olduklarını ifade ediyorlar."

"Multidisipliner bakım"

Merkezde fizik tedavi uygulamalarının da yapıldığını belirten Dr. Osman Çelik, "Fizik tedavi hizmetiyle hastaların kas egzersizlerini de yaptırıyoruz. Bu süreçte hem ağrıların kontrolü hem de beslenme ve hareket kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Tek başımıza değil, tüm ekip olarak bu hizmeti veriyoruz" dedi.

"Dayanılmaz ağrıları vardı"

Palyatif Merkezi'nde ağrıları kontrol altına alınan 76 yaşındaki Emine Çelebi ise şu ifadeleri kullandı: "Şu anda iyiyim. Ağrılarım kesildi. Allah razı olsun hocamdan. İyiyim, çok iyiyim. Memnunum. Ayak şikayetiyle çok sancım vardı. Yine oluyor da hocam bir iğne vuruyor, azaltıyor."

Emine Çelebi'nin kızı Derya Büyükgöz de merkezde verilen hizmetten duyduğu memnuniyeti şöyle dile getirdi: "Annem diyabetik ayakla geldi, ayağı ampute oldu, beş parmağı. Buraya geldiğinde çok sancıları vardı. Narkotik ilaçlarla duruyordu. Burada Osman hocamız sağ olsun, bacağından yaptığı iğneyle siniri tamamen uyuşturdu. Şu anda ağrısı yok. Çok memnunuz. Bu hastanede, personelinden doktoruna herkes çok iyi, çok güler yüzlü. Annem eve gitmek istemiyor, burayı daha rahat buluyor. Hocamıza da 'beni taburcu etme' diyor."

Döşemealtı Devlet Hastanesi'nde hizmete başlayan Palyatif Merkezi'nin, ileri evre hastalıklarla mücadele eden hastalar ve hasta yakınları için önemli bir destek noktası olması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya Palyatif Merkezi Ağrıları Dindiriyor - Son Dakika

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