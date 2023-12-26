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Antalya Valiliği'nde Korkuteli Kadın Dal Aile Sağlığı Merkezi için protokol imzalandı - Son Dakika
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Antalya Valiliği'nde Korkuteli Kadın Dal Aile Sağlığı Merkezi için protokol imzalandı

Antalya Valiliği'nde gerçekleştirilen protokolle Korkuteli ilçesi Yeni Mahalle'de inşa edilecek, Korkuteli Kadın Dal Aile Sağlığı Merkezi için protokol imzalandı. Merkezde 5 hekim görev yapacak ve daha sonra Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne devredilecek.

Antalya Valiliği\'nde Korkuteli Kadın Dal Aile Sağlığı Merkezi için protokol imzalandı
26.12.2023 - 13:59,
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Antalya Valiliği'nde, Korkuteli ilçesine inşa edilecek Korkuteli Kadın Dal Aile Sağlığı Merkezi için protokol imzalandı.

Dünyada sağlık alanında adını en iyiler arasına yazdıran Antalya, hayırseverlerin desteği ile yeni bir sağlık merkezine kavuşuyor. Antalya Valiliği'nde gerçekleştirilen protokolle Korkuteli ilçesi Yeni Mahalle'de inşa edilecek, Korkuteli Kadın Dal Aile Sağlığı Merkezi için protokol imzalandı. Protokole; Vali Hulusi Şahin, Korkuteli Kaymakamı Sezgin Üçüncü, Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Antalya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Oğuz Karahan, hayırseverler Yüksel Dal ve kardeşi Ayşe Dal Cengiz katıldı.

12 ayda tamamlanacak olan merkezde 5 hekim görev yapacak ve daha sonra Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne devredilecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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