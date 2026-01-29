Antalya ile Muğla Büyükşehir Gençlik Meclisleri kardeş oluyor - Son Dakika
Antalya ile Muğla Büyükşehir Gençlik Meclisleri kardeş oluyor

Antalya ile Muğla Büyükşehir Gençlik Meclisleri kardeş oluyor
29.01.2026 12:09  Güncelleme: 12:11
Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi ile kardeşlik protokolü imzaladı. Toplantıda gençlerin temsiliyetinin artırılması ve gençlik politikasına dair sunumlar gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Ocak ayı olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Gençlik Meclisi'nde Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi'nin kuruluşuna destek sağladığı Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi ile kardeşlik protokolü ele alındı. Meclis toplantısı öncesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir'i makamında ziyaret eden Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Muzaffer Cantekin ve Gençlik Meclisi Başkan Vekili Özge Zaimoğlu Şinik, kuruluş aşamasındaki desteklerinden dolayı Başkan Vekili Özdemir'e teşekkür etti.

Başkan Vekili Özdemir, gençlere çalışmalarında başarılar dilerken, Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerin fikirlerine her zaman önem verdiklerini ve destek olduklarını kaydetti.

Ziyaret sonrası gerçekleştirilen Gençlik Meclisi toplantısında Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi'nin kardeşlik protokolünün imzalanması oy birliğiyle kabul edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Muzaffer Cantekin ve Gençlik Meclisi Başkan Vekili Özge Zaimoğlu Şinik, Antalya Büyükşehir Meclisi'ne destekleri ve kuruluş aşamasında verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Gençlik spor çalışmaları anlatıldı

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Ocak ayı genel kurulunda gençlerin temsiliyetini ve yerel gençlik politikalarının kente etkisinin arttırmak amacıyla daire başkanlıkları tarafından bir dizi sunum gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Melike Kireççibaşı ve Proje Uzmanı Dr. Fulya Kandemir'in sunumlarıyla Kasım ayında Antalya'da gerçekleşecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) hakkında gençleri bilgilendirildi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı İbrahim İlhami Koç da gençlik meclisi üyelerine Büyükşehir Belediyesi'nin gençlik ve spor çalışmaları hakkında bilgi vererek deneyimlerini ve önerilerini aktardı. - ANTALYA

