Antarktika'da 2021-2023'te 695 milyar ton buz artışı kaydedildi - Son Dakika
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Antarktika'da 2021-2023'te 695 milyar ton buz artışı kaydedildi

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Nature'da yayınlanan araştırma, tropikal okyanus ısınmasının Doğu Antarktika'da kar yağışını artırdığını ve 695 milyar tonluk rekor kütle artışına yol açtığını ortaya koydu. Ancak bu durum geçici; Batı Antarktika'daki buz kaybı devam ediyor.

Küresel ısınma nedeniyle buzulların eridiği Antarktika'da buz kütlesinde 2021 ve 2023 yılları arasında 695 milyar ton artış yaşandığı tespit edildi.

Küresel ısınmanın etkisiyle buzulların eridiği Antarktika'da, buz kütlesinin son yıllarda arttığı ortaya çıktı. Nature dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, kıtadaki buz kütlesi, 2021-2023 yılları arasında 695 milyar ton arttı. Araştırmacılar, 2021-2023 yıllarında tropikal okyanuslarda devam eden ısınmanın, atmosferde bir dizi değişimi tetiklediğini tespit etti. Bu değişimler, binlerce kilometre uzaktaki Antarktika'nın hava şartlarını etkiledi. Çalışmaya göre tropikal okyanuslardaki ısınma, Doğu Antarktika üzerinde kuzey-güney yönlü bir hava dolaşımının oluşmasına katkıda bulunarak, atmosferde nemin taşınma biçimini değiştirdi. Bu değişim, Doğu Antarktika'daki kar yağışının artmasına ve buz örtüsünün kütle kazanmasına neden oldu.

Bu şekilde küresel ısınma nedeniyle buzulların erimesi, 2021 ve 2023 yılları arasında kısa süreliğine tersine dönmüş oldu. Buz örtüsünün kütlesinin yaklaşık 695 milyar ton artması, Antarktika'da bu zamana kadar kaydedilen en büyük kütle artışı oldu.

Araştırmacılar, farklı türdeki verileri bir araya getirdi

Buzullarla kaplı kıtadaki kütle artışı, Dünya'nın yerçekimindeki küçük değişimleri ölçen GRACE adlı uydu misyonu tarafından yapılan ölçümler sayesinde tespit edildi. Bu sıra dışı artışın nedenini anlamaya çalışan Çin Bilimler Akademisi Okyanus Bilimi Enstitüsü (IOCAS) öncülüğündeki araştırmacılar, farklı türdeki verileri bir araya getirdi. Uyduların yerçekimi ölçümleri, buz örneklerinde korunan kar birikimi kayıtları ve atmosfer dolaşımı simülasyonlarını inceleyen araştırmacılar, fazla nemin nereden geldiğini ve hava şartlarının nemi Doğu Antarktika'ya nasıl taşıdığını inceledi. Ekip, 2021-2023 yıllarında Batı Pasifik ile Hint Okyanusu'nun doğusunun buluştuğu yerde bulunan ve dünyanın en sıcak okyanus sularından bazılarını barındıran bölgede devam eden bir ısınma tespit etti. Bu ısınma, "Rossby dalga dizisi" adı verilen ve hava şartlarındaki ve hava dolaşımındaki değişimleri çok uzak mesafelere taşıyabilen büyük ölçekli bir atmosfer dalgası zincirini tetikledi. Bu dalgalar, güney kutbuna doğru ilerleyerek Antarktika çevresindeki atmosfer şartlarının değişimine katkıda bulundu. Bu şekilde Doğu Antarktika'ya taşınan su buharının artması, kıtada yoğun kar yağışı ve buz örtüsü kütlesinin önemli ölçüde artmasıyla sonuçlandı.

"Araştırmamız, Antarktika'daki buz örtüsünün kütle değişimlerini anlamak kuramsal bir temel oluşturuyor"

Çalışmanın başyazarı olan IOCAS'dan Yuhne Wang, "Tropikal sıcak su bölgesi ile Doğu Antarktika Buz Örtüsü arasında daha önce yeterince fark edilmemiş bir uzak bağlantı mekanizması bulduk" dedi. Wang, tropikal sıcak su bölgesindeki bu tür ısınma olaylarının genellikle iki ila üç yıl boyunca gelişip devam ettiğini ve yaklaşık on yılda bir yaşandığını söyledi. Wang, 2000 yılı civarında da daha küçük çaplı benzer dalgalanmaların gözlendiğini belirtti.

Yuhne Wang, "Araştırmamız, Antarktika'daki buz örtüsünün kütle değişimlerini anlamak ve Doğu Antarktika iklimi üzerinde gelecekte yapılacak çalışmalar için kuramsal bir temel oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Anktarktika, uzun vadede buz kaybetmeye devam ediyor

Araştırmacılara göre 695 milyar tonluk çarpıcı artışa rağmen, durum geçici ve Antarktika'da buzulların erimesiyle oluşan uzun vadeli kaybı tersine çevirmiyor.

Batı Antarktika'daki buz örtüsü kütle kaybetmeye devam ediyor. Sıcak okyanus suları, yüzen buz tabakasının alttan erimesine ve buzun daha hızlı akmasına neden oluyor. Bu da, karadaki bazı buzulların hızla denize doğru ilerlemesine ve daha hızlı buz kaybına neden oluyor.

Kaynak: İHA

Çevre, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antarktika'da 2021-2023'te 695 milyar ton buz artışı kaydedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antarktika'da 2021-2023'te 695 milyar ton buz artışı kaydedildi - Son Dakika
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