ANTGİAD, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nde mozaik yapım etkinliği düzenledi

Antalya Genç İş insanları Derneği(ANTGİAD) üyesi kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi düzenlenen mozaik yapım etkinliğinde bir araya geldi. Etkinliğin geliri ise eğitime aktarıldı.
ANTGİAD 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü özel bir etkinlikle kutladı. 35 üyesi ile Antalya'nın en çok kadın üyesine sahip iş insanları derneği olan ANTGİAD, bu özel günü unutulmaz kılmak adına kadınları mozaik sanatıyla buluşturacak keyifli bir etkinlik düzenledi.
Gerçekleşen etkinlik çerçevesinde, katılımcı kadınlar, mozaik workshop atölyesinde bir araya gelerek el emekleriyle mozaik tablolar yaptı. Bu etkileyici sanat etkinliği, kadınların yeteneklerini ortaya koymak için fırsat oldu. Kadın üyelerin katıldığı mozaik şöleninde kadınlar birbirinden güzel tablolarla, içlerindeki yeteneği ortaya çıkarırken bir taraftan da Türk Eğitim Vakfının çalışmaları hakkında bilgiler aldı.
"Söz kadınlarda"
ANTGİAD Başkanı Ercan Yavaş, kadınların sosyal kültürel, ekonomik alanda güçlenmelerini destekleyen projelere çok önem verdiklerini belirterek, "Kamu, özel sektör ve STK karar noktalarında kadınların eşit temsilinin sağlanması önemli. İş yaşamına kadınların eşit katılımı, kamu, iş dünyası, sivil toplum yönetimde kadın oranının yükseltilmesi için kararlı adımlar atılması gerekiyor. Yönetim kurulumuzda işinde kendini kanıtlamış ve bir çok başarılı işe imza atmış 4 kadın üyemiz bulunuyor. Bu kadın üyelerimizin varlığı yönetim kurulumuza farklı bakış açıları getirerek zenginlik katıyor. Kadın üyelerimizle işbirliğinde istişare ederek kadının sosyal statüsünün yükselmesi ve kadın girişimciliğin desteklenmesi için yeni yeni projeler hazırlıyoruz. Kadın girişimcilerin işlerini geliştirmeleri adına hazırladığımız mentörlük projelerini de önümüzdeki aylarda gerçekleştireceğiz " dedi.
"Geliler eğitime"
Etkinlikten toplanan gelirin Türk Eğitim Vakfına bağışlandığı ifade eden Yavaş "Her etkinliğimize sosyal fayda odaklı bakıyoruz. Etkinliklerimizin bir ucunun mutlaka sosyal sorumluluk olarak topluma fayda sağlaması gerektiğine de inanıyoruz. Etkinliğimizin gelirinin tamamını vakfa bağışlayarak çocuklarımızın okumasına küçücük de olsa bir katkı sunmaktan onur duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.
Etkinlik, üyelerin renkli tabloları ile toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - ANTALYA
Son Dakika › Yerel › ANTGİAD, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde mozaik yapım etkinliği düzenledi - Son Dakika
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