ANTGİAD Başkanı Yavaş, 10 Kasım'da Anıtkabir Özel Defteri'ne mesaj yazdı - Son Dakika
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ANTGİAD Başkanı Yavaş, 10 Kasım'da Anıtkabir Özel Defteri'ne mesaj yazdı

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ANTGİAD Başkanı Yavaş, 10 Kasım\'da Anıtkabir Özel Defteri\'ne mesaj yazdı
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ANTGİAD üyeleri 10 Kasım dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Başkan Ercan Yavaş, Özel Defter'e yazdığı mesajda Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkma kararlılığını dile getirdi.

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Başkanı Ercan Yavaş ve dernek üyeleri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Yavaş, "Atatürk'ün bizlere bıraktığı en büyük miras, bağımsız ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu mirası gelecek kuşaklara daha güçlü biçimde taşımak hepimizin görevidir" dedi.

ANTGİAD heyeti, geleneksel hale getirdiği Anıtkabir ziyaretini bu yıl da gerçekleştirerek Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda bir araya geldi. ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Yavaş, Anıtkabir Özel Defteri'ne dernek adına yazdığı mesajda, Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkma kararlılığını dile getirdi.

Atatürk'ün tarihsel liderliğine dikkat çeken Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlık mücadelesine önderlik ederek milletimizin geleceğini değiştirdi. Askeri zaferini Cumhuriyet'le taçlandırdı. Eğitimden hukuka, kadın haklarından bilime uzanan devrimlerle Türkiye'ye çağdaş bir gelecek hedefi kazandırdı. Onun en büyük eseri Cumhuriyet, en büyük güvencesi ise Türk gençliğidir."

Atatürk'ün Cumhuriyet'i gençliğe emanet etmesinin taşıdığı anlamı vurgulayan Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Atatürk, Cumhuriyet'in geleceğini gençlerin aklına, vicdanına ve cesaretine emanet etti. Bizler de genç iş adamları olarak bu büyük sorumluluğun bilincindeyiz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha güçlü bir demokrasi, daha üstün bir hukuk düzeni, daha nitelikli eğitim ve daha üretken bir Türkiye için çalışmayı görev biliyoruz. Atatürk'e duyduğumuz minneti, ülkemize kazandıracağımız yeni başarılarla göstermeliyiz."

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal AtatürkAnıtkabir10 KasımGüncelYaşamYerelSon Dakika

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