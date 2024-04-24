ANTİAD, 23 Nisan'da Yönetim Kurulunu Çocuklara Bıraktı - Son Dakika
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ANTİAD, 23 Nisan'da Yönetim Kurulunu Çocuklara Bıraktı

ANTİAD, 23 Nisan\'da Yönetim Kurulunu Çocuklara Bıraktı

Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yönetim kurulu toplantısını çocuklara devretti. Çocuklar, aldıkları kararlarla sokak hayvanlarına yardım, fide dikimi ve köy okuluna kitap ve kırtasiye yardımı yapma kararı aldı. ANTİAD Başkanı Bilal Köleoğlu, geleceğin teminatı olan miniklerin gününü kutlayarak, onlara gelecekte sahip olacakları mevkiler için deneyimleme şansı verdiklerini belirtti.

24.04.2024 12:47
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD), yönetim kurulu masasını çocuklara bıraktı.

Dernekte her hafta salı günü rutin olarak düzenlenen yönetim kurulu toplantısında karar vericiler bu kez çocuklar oldu. Aldıkları kararlarla dünyaya iyilik dağıtan çocuklar; Antalya İş İnsanları Derneği Başkanı Bilal Köleoğlu'nun kendilerine verdiği 10 Bin TL bütçeyle sokak hayvanlarına yardım, fide dikimi ve köy okuluna kitap ve kırtasiye yardımı yaparak kullanmaya karar verdi.

ANTİAD Başkanı Bilal Köleoğlu'nun sorduğu sorulara ve gelecekle ilgili planlara içtenlikle cevap veren yönetim kurulu üyeleri sonrasında doyasıya eğlendi. Yüz boyama ve çeşitli animasyonlarla eğlenen çocuklar, güne özel pastayı keserek marşlar eşliğinde günü doyasıya kutladı.

23 Nisan'ın geleceğin teminatı olan miniklerin günü olduğunu söyleyen ANTİAD Başkanı Bilal Köleoğlu, "Onlara bu yaşta yönetme fırsatını vererek gelecekte sahip olacakları mevkiler için şimdiden deneyimleme şansı verdik. Hepsi birbirinden akıllı çocuklar. Geleceğimiz onlara emanet" diyerek duygularını aktardı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ANTİAD, 23 Nisan'da Yönetim Kurulunu Çocuklara Bıraktı - Son Dakika

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