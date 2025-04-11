Antika Pazarı Nisan Ayında Nostalji Yaşatmaya Devam Ediyor - Son Dakika
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Antika Pazarı Nisan Ayında Nostalji Yaşatmaya Devam Ediyor

Antika Pazarı Nisan Ayında Nostalji Yaşatmaya Devam Ediyor

Talas Belediyesi'nin düzenlediği Antika Pazarı, 13 Nisan Pazar günü nostalji meraklılarına geniş bir ürün yelpazesi sunmaya hazırlanıyor. Kayseri'nin önemli kültürel etkinlikleri arasında yer alan pazar, Türkiye'nin farklı bölgelerinden antika satıcılarını bir araya getiriyor.

11.04.2025 12:05  Güncelleme: 12:07
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Kurulduğu günden bu yana yoğun ilgiyle takip edilen Antika Pazarı, nisan ayında da geçmişe duyulan özlemin giderildiği imkan ve ortamlar sunuyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın Kayseri'ye kazandırdığı ekonomiye dayalı önemli kültür-sanat etkinliklerinden birisi olan Antika Pazarı, 2019 yılında tarihi Harman Meydanında başlayan yolculuğunu Mevlana Mahallesi Pazar Yeri'nde sürdürüyor. Daha geniş kitlelere ulaşmak amacıyla taşındığı yeni yerinde nostalji meraklılarına renkli seçenekler sunan Antika Pazarında halı, kilim ve seccadelerden tespihe, saat, para ve puldan nostaljik ev eşyalarına kadar binlerce ürün satışa sunuluyor. Kayseri'den olduğu kadar Türkiye'nin değişik bölgelerinden antika satıcılarının da ilgi gösterdiği Antika Pazarı, şehrin en dikkat çeken sosyo-kültürel etkinlikleri arasında yer alıyor.

Her ayın ikinci pazar günü kurulması gelenek haline gelen Antika Pazarı, 13 Nisan Pazar günü yine Talas ve Kayseri halkına farklı bir gün yaşatacak. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antika Pazarı Nisan Ayında Nostalji Yaşatmaya Devam Ediyor - Son Dakika

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