Antika Pazarı, Uşak'ta aşevi için kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Antika Pazarı, Uşak'ta aşevi için kuruldu

04.04.2022 17:40

Antika Pazarı, Uşak'ta aşevi için kurulduUŞAK Uşak'ta birbirinden eski tarihi ürünler, Uşşak Aşevi'ne katkı sağlamak amaçlı satıldı.

Antika Pazarı, Uşak'ta aşevi için kuruldu

UŞAK Uşak'ta birbirinden eski tarihi ürünler, Uşşak Aşevi'ne katkı sağlamak amaçlı satıldı.

Uşak'ta, gelirleri Aşevi Projesi'ne destek amaçlı kullanılmak üzere, Uşak Belediyesi, Uşak Esnaf Odaları Birliği, Uşak Fotoğraf Sanatkarları Esnaf Odası ve Uşak Antika Severler Derneği ortaklığında Antika Pazar'ı kuruldu. Kurulan pazarda yüzlerce antika ürün sergilenip satışa sunuldu. Yıllar öncesinden kalma gaz lambaları, çeşitli bakraç ve kaplar, ayna çerçeveleri, tesbihler, şamdanlar, çeşitli müzik aletleri, fotoğraf makineleri, köstekli saatler, daktilolar, gramofonlar gibi ürünler hem tezgahlarda alıcısını bekledi hem de gün içerisinde düzenlenen çeşitli mezatlarda açık artırma ile satıldı. Düzenlenen bir mezatı yakından takip eden Başkan Çakın, açık artırma usulü ile satılan nostaljik bir bastonun da sahibi oldu. Başkan Çakın, pazardaki esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Antikacılığı çocukluğundan beri yaptığını ifade eden Adnan Menderes Gün ise antika para ve pul satarak bu işe başladığını kaydederek, "Belediyemize teşekkür ediyoruz. Bize burada pazar yeri verdi. Burada malımız değerleniyor. Mezatlarda ve açık artırmalarda, tarihi ve güzel bir ortam oluyor aynı zamanda. Ben isterim ki bütün vatandaşlar, elinde bulunan antika ürünlerinin değerini öğrensin bu pazarlarda. Gelip sorsun bizlere. İnşallah bu pazar, Uşak için bir başlangıç olur" ifadelerini kullandı.

Antika Pazarı, akşam saatlerinde düzenlenen mezatın ardından sona erdi.

Antika Pazarı, Uşak'ta aşevi için kuruldu
Antika Pazarı, Uşak'ta aşevi için kuruldu
Antika Pazarı, Uşak'ta aşevi için kuruldu

YORUMLAR
500
Salihli'de 5 başkan değişti, 8 başkan güven tazeledi Salihli'de 5 başkan değişti, 8 başkan güven tazeledi Uşak Belediyesi 2021 yılında borcunu azalttı Uşak Belediyesi 2021 yılında borcunu azalttı

Uşak Belediyesi, Esnaf Odası, Esnaf, Uşak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Antika Pazarı, Uşak'ta aşevi için kuruldu - Son Dakika


Son Dakika
17:36 Karpuz mevsimi geldi! fiyatından dolayı dilimle satılıyor
17:31 İstanbul'da ulaşıma zam teklifi bir kez daha reddedildi!
17:17 A Milli Basketbol Takımı'nda Orhun Ene dönemi son buldu
17:15 Batman'da boşanma aşamasındaki eşiyle tartıştı, 11 yerinden bıçakladı!
17:08 Kızılay'dan anlamlı çağrı! Üretim sıkıntısı çeken üreticiler için zekat toplayacak
16:54 Dünya bu adamı konuşuyor! Karısının yanında ilişkiye girdiği başka kadını hamile bıraktı
16:38 Ukrayna güçlerinden Rus ordusuna ağır darbe! 40 milyon dolar değerindeki Su-35 savaş uçağı paramparça oldu
16:25 Ahmet Çakar'dan gündem olacak 'kaset' sözleri: Gerçek depremi izleyin, köpekler federasyonu yedi
16:16 Zelenski katliama tanıklık eden Buça'ya ziyarette bulundu: Rusya ile müzakere çok zor
16:12 Altındağ Belediyesi'nin eski başkanı Tiryaki ile yeni başkan Asım Balcı arasında yaşanan borç tartışması büyüyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 17:51:43. #1.12#
SON DAKİKA: Antika Pazarı, Uşak'ta aşevi için kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement