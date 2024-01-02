Antika tutkusu evini müzeye çevirtti

Karabük'te cami müezzini Cafer Çayır (56), geçmişle gelecek arasında bir köprü oluşmasına katkı sağlamak adına 40 yıl boyunca antika eşya toplayarak evin 3 odasını müzeye dönüştürdü.

Belediye Camii müezzini Cafer Çayır, hobi olarak 40 yıl boyunca eski eşyaları biriktiriyor. 100-150 yıllık Osmanlı eserlerini de koleksiyonuna ekleyen Çayır, evin 3 odasını müzeye çevirirken odanın bir köşesinde ise 6 yıl önce Suriye'nin El Bab bölgesinde yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Umut Ayteki'nin bazı eşyalarını sergiliyor.

Babasının bakkal dükkanında para ve pul koleksiyonuyla kendisinde antika tutkusu başladığını belirten Çayır, "Okul yıllarında bu tutku biraz daha arttı. Yaklaşık 40 senedir bu eşyaları topluyorum. Ticaretini, al satını hiç yapmadım. Geçmişimizle geleceğimiz arasında çok güzel bir köprü olabileceğini düşünüyorum. Bende büyük bir tutku oldu. Köylere gittiğimde oradaki 30-40 sene önceki değişik eşyaları peyderpey topladım. Şu anda yaklaşık 3-4 odayı Osmanlımızın güzel hasletlerini, kültürlerini yansıtabilecek onları kurgulayabilecek, geleceğimizle buluşturabilecek bir şekilde eşyaları topladım" dedi.

Müze evi görenlerin oldukça şaşırdığına dikkat çeken Çayır, "Çok güzel tepkiler veriyorlar. Özellikle orta yaş büyüklerimiz ellerini dizlerine vura vura buradan ayrılmak istemiyorlar. Hatta zar zor evlerine gitmeleri için ikna ediyoruz" diye konuştu.

Eşyaların artık eve sığmadığını ifade eden Çayır, "Bundan sonra ki amacımız, hedefimiz UNESCO şehrimiz Safranbolu'muzda çok güzel konaklarımız var. Kapalı mekanlarımız var. O mekanlarda bu eşyalarımızı buluşturalım istiyorum. Osmanlımızın kültürünü yansıtabilecek şekilde kurgulamak istiyorum. Güzel hasletlerini gelecek nesillerimize göstermek üzere çalışmalar yapabiliriz" şeklinde konuştu. - KARABÜK