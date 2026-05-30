Antika Uydu Telefonu Yeniden Hayat Buldu

Aydın'da antika dükkanı işleten emekli polis Mustafa Demirel, 1980 öncesine ait Finlandiya yapımı uydu telefonunu tamir ederek yeniden çalışır hale getirdi. Bir dönem filmlerde ajanların kullandığı ve doğrudan uyduya bağlanarak iletişim sağlayan cihaz, artık koleksiyonluk bir parça olarak saklanacak.

Bir dönem istihbarat operasyonlarının ve aksiyon filmlerinin vazgeçilmez iletişim araçlarından olan uydu telefonlarından biri, Aydın'da emekli polis Mustafa Demirel'in elinde yeniden hayata döndü. Tarihi çarşıdaki 5 metrekarelik dükkanında antika cihazları tamir eden Demirel, 1980 öncesi Finlandiya yapımı uydu telefonunu çalışır hale getirerek teknoloji tarihinin dikkat çekici parçalarından birini yeniden gün yüzüne çıkardı. Bir gencin dedesinden kalan ve uzun yıllardır kullanılmayan cihazı tamir için getirdiğini anlatan Demirel, telefonun 1980 öncesine ait Finlandiya yapımı olduğunu söyledi.

"Eskiden bunlar çok kullanılırdı"

Demirel, küçük dükkanında geçmişin izlerini yaşatmaya devam ettiğini belirterek "Bu uydu telefonu tamir amacıyla bana geldi. Genç bir kardeşimize dedesinden kalmış. 1980 öncesi bir cihaz bu. Orijinal Finlandiya yapımı. Aydın'da yapan biri var mı diye araştırmış, tesadüfen de bizim sokaktan geçerken bana geldi ve yapacağımı söyledim. Şu anda onunla uğraşıyorum. Bu direk uydudan bağlanan bir telsiz, uydu telefonu olarak da bilinir. Eskiden bunlar çok kullanılırdı, direk uyduya bağlanarak dünyanın her yerinde görüşmeye imkan sağlardı. Özellikle filmlerde çok görürdük. İstihbarat çalışmalarında çok kullanılırdı. Ajanlar kullanırdı. Çünkü bunlar dinlenemez. Cep telefonları icat edilmeden önce bu direk uydu üzerinden görüşmeyi sağlardı. Sonuçta bu atık bir üründü. Ben de tamir edip yeniden hayata döndürdüm. Tabi çalışsa da artık kullanılamaz. Artık bir eser olarak saklanabilir. Çünkü koleksiyonluk ürünlerden bu. Bu telefonu yaptık çalışıyor ama şu anda sisteme uygun olmadığı için uyduya frekans gönderemiyor. Çünkü uydudaki sistemler dönüştürüldü. Bu 1980 öncesi çok mükemmel bir uydu telefonu. O dönem çok kullanılıyordu. Bizim de elimizden Allah'a şükür her iş geldiğinden dolayı yapabildim bunu da, sahibine teslim edeceğim" dedi. - AYDIN