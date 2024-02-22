Anttalks: Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz Antalyalılarla Buluşacak

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Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Anttalks' etkinliği kapsamında eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, 24 Şubat Cumartesi günü 19.00'da AKM'de vatandaşlarla buluşacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin paylaşmaya değer fikirleri, yaşamları ve deneyimleri, başta gençler olmak üzere Antalyalılara aktarmak için geçen yıl başlattığı Anttalks, 'Ekonomi ve Cumhuriyet' konulu söyleşiyle devam ediyor. Anttalks 'Ekonomi ve Cumhuriyet' etkinliğinin konuğu, eski Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz olacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2006-2011 yılları arasında Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapan, ekonomist, bürokrat ve siyasetçi Durmuş Yılmaz'ı Antalyalılarla buluşturacak. Yılmaz, 24 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da AKM Perge Salonu'nda 'Ekonomi ve Cumhuriyet' konulu söyleşi gerçekleştirecek.

Anttalks söyleşileri kapsamında 29 Şubat Perşembe günü Prof. Dr. Naci Görür, 2 Mart Cumartesi günü Prof. Dr. İlber Ortaylı ve 24 Mart Pazar günü ise Bedrettin Dalan sohbetleriyle Antalyalılarla bir araya gelecek.