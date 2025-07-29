Apollon Tapınağı\'nın Gece Ziyaretleri İçin Hazırlıkları Devam Ediyor

Didim'in simgesi ve tarihi mirası Apollon Tapınağı'nda, yaz aylarında başlayacak gece ziyaretleri için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Restorasyon çalışmalarının yanı sıra modern ışıklandırma sistemiyle birlikte antik yapının geceleri de ziyaret edilebilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda Didim Belediyesi ekipleri, tapınak ve çevresinde ot biçme, temizlik ve çevre sokak aydınlatma çalışmaları gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmalar sayesinde alanın daha temiz, daha düzenli ve daha estetik bir görünüme kavuşması sağlanıyor. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Apollon Tapınağı sadece Didim'in değil, dünya kültür mirasının en önemli değerlerinden biri. Bu eşsiz yapının gece ziyaretlerine açılması için yürütülen çalışmalara destek veriyor; temizlik, çevre düzenlemesi ve sokak aydınlatma çalışmalarımızla bu sürece katkı sağlıyoruz. Tarihimize sahip çıkıyor, Didim'i hep birlikte daha da güzelleştiriyoruz" dedi.

Gece ziyaretlerinin başlamasıyla birlikte Apollon Tapınağı, hem tarih hem de görsel açıdan ziyaretçilere farklı bir deneyim sunacak. - AYDIN