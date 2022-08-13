Gaziantep 'in Araban Kaymakamı Ömer Sevgili'nin talimatı üzerine Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı ile Araban İlçe Sağlık Müdürlüğü'nce ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının ücretsiz sünnet yapılması projesi hayata geçirildi. Proje çerçevesinde ilçe merkezi ve kırsalında yaşayan 60 çocuk ücretsiz sünnet edildi. 60 çocuğun sünneti Doktor Şeyhmus Öztek tarafından Araban Toplum Sağlığı Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Araban'da 60 çocuk sünnet edildi - Son Dakika

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