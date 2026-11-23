Gaziantep'in Araban ilçesi Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Altun mesajında, "Kadim medeniyetimizin ilim ve irfan ışığını geleceğe taşıyan, evlatlarımızın zihinlerini bilgiyle, gönüllerini sevgiyle donatarak yarınlarımızı inşa eden saygıdeğer öğretmenlerimizin "24 Kasım Öğretmenler Günü"nü en içten dileklerimle kutluyorum. Öğretmenlik, tecrübe ve irfanla yoğrulan kutsal bir meslektir. Öğretmenlerimiz, sahip oldukları bilgi ve birikimi öğrencilerine aktararak evlatlarımıza hem birer rehber, hem de rol model olmaktadır. Eğitim, milletimizin huzurlu ve müreffeh bir geleceğe ulaşmasının en temel anahtarıdır. Bu yolda medeniyetimizin köklü birikiminden ilham alarak çağın gereklerine uygun, milli ve manevi değerlerini özümsemiş bireyler yetiştirme görevini üstlenen maarif ordumuz, en büyük gücümüzdür. İlk emri "Oku!" olan bir medeniyetin mensupları olarak, geçmişten günümüze uzanan ilim yolculuğumuz; Nizam-ül Mülk'ün medreselerinden, Şeyh Edebali'nin öğretilerine, Akşemsettin'in rehberliğinden bugüne kadar nice kıymetli alim ve eğitimcinin ışığında şekillenmiştir. Bu mirası geleceğe taşımak ve güçlü nesiller yetiştirmek, fedakarca çalışan öğretmenlerimiz için bir şeref ve vazgeçilmez bir sorumluluktur. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Başöğretmen" unvanını aldığı bu anlamlı günde, ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi şükranla ve minnetle anıyorum. Geleceğimizin mimarı olan tüm öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunuyor, emekli olan öğretmenlerimize sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, yarınlarımızı inşa eden başta Araban ilçemizde görev yapan kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyor, tüm öğretmenlerimize en kalbi sevgi ve saygılarımı iletiyorum" ifadelerine yer verdi.