Havaların ısınmasıyla vatandaşların piknik yaptığı ve araçlarını kendi imkanlarıyla yıkadıkları Murat Nehri'nde bir araç, nehir sularında sürüklendi. Aracının sürüklenmeye başlaması üzerine Yakar, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.
Bir iş makinesinin yardımıyla nehirden çekilen araçta maddi hasar oluşmazken, araç sahibi Yakar çevredekilere uyarıda bulunarak, el freni kullanılmasının önemine değindi.
İşte o ana ilişkin kareler;
Son Dakika › Yerel › Arabasını nehirde yıkamak isteyen vatandaş şok yaşadı! Aracı sulara kapılarak sürüklendi - Son Dakika