Havaların ısınmasıyla vatandaşların piknik yaptığı ve araçlarını kendi imkanlarıyla yıkadıkları Murat Nehri 'nde bir araç, nehir sularında sürüklendi. Aracının sürüklenmeye başlaması üzerine Yakar, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

Kaynak: İHA

Murat Nehri, Tragger, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Arabasını nehirde yıkamak isteyen vatandaş şok yaşadı! Aracı sulara kapılarak sürüklendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.