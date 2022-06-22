Arabasını nehirde yıkamak isteyen vatandaş şok yaşadı! Aracı sulara kapılarak sürüklendi - Son Dakika
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Arabasını nehirde yıkamak isteyen vatandaş şok yaşadı! Aracı sulara kapılarak sürüklendi

22.06.2022 10:54

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bir vatandaş, Murat Nehri'nde yıkamak istediği aracını sulara kaptırdı. Araç, nehrin içinden iş makinelerinin yardımıyla çıkarıldı.

Havaların ısınmasıyla vatandaşların piknik yaptığı ve araçlarını kendi imkanlarıyla yıkadıkları Murat Nehri'nde bir araç, nehir sularında sürüklendi. Aracının sürüklenmeye başlaması üzerine Yakar, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

İŞ MAKİNESİNİN YARDIMIYLA ÇIKARILDI

Bir iş makinesinin yardımıyla nehirden çekilen araçta maddi hasar oluşmazken, araç sahibi Yakar çevredekilere uyarıda bulunarak, el freni kullanılmasının önemine değindi.

İşte o ana ilişkin kareler;

Arabasını yıkamak isterken nehir sularına kaptırdı
Arabasını yıkamak isterken nehir sularına kaptırdı
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Kaynak: İHA

Murat Nehri, Tragger, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Arabasını nehirde yıkamak isteyen vatandaş şok yaşadı! Aracı sulara kapılarak sürüklendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arabasını nehirde yıkamak isteyen vatandaş şok yaşadı! Aracı sulara kapılarak sürüklendi - Son Dakika
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