Başkan Künkcü’den araç kiralama sektörüne yeni yönetmelik uyarısı

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı ve TESK Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Ali Künkcü, motorlu kara taşıtlarının kiralanmasına yönelik yeni düzenlemeler hakkında oda başkanlarını ve sektör temsilcilerini bilgilendirdi. Künkcü, araç kiralama işletmelerinin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için 1 Temmuz 2027 tarihine kadar yetki belgesi almalarının zorunlu olduğunu açıkladı.

15 Ağustos 2026 tarihli ve 33341 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Motorlu Kara Taşıtlarının Kiralanması Hakkında Yönetmelik ile araç kiralama sektöründe yeni dönem başlıyor. AYESOB Başkanı ve TESK Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Ali Künkcü, TESK tarafından birliklere gönderilen genelge doğrultusunda AYESOB'a bağlı odaları bilgilendirdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte motorlu kara taşıtı kiralama faaliyetinde bulunan işletmelerin yetki belgesi alması zorunlu olacak. Yetki belgesinin verilebilmesi için işletmenin ilgili meslek odasına kayıtlı olması gerekecek. Ayrıca yetki belgesi başvurusunda bulunan motorlu kara taşıtı kiralama sorumlusunun en az ilköğretim mezunu olması şartı aranacak.

Yönetmelikle işletmelerin sahip olması gereken araç sayılarına ilişkin de kriterler getirildi. Büyükşehir belediyesi bulunan illerde nüfusu 30 bini geçen ilçelerde faaliyet gösteren işletmelerin en az 10 araca sahip olması gerekecek. Bu araçların en az 5'inin işletme adına tescilli olması şartı aranırken, en az 2 aracın hibrit veya yalnızca elektrik motorlu olması ve bunlardan birinin Türkiye'de üretilmiş olması gerekecek.

Nüfusu 30 bini geçmeyen ilçeler ile büyükşehir belediyesi olmayan illerde ise en az 5 araç şartı aranacak ve bunların en az 2'sinin işletme adına tescilli olması gerekecek.

Klasik araçlar hariç kiralamaya konu taşıtların model yılına göre 6 yaşın üzerinde olmaması da zorunlu olacak. Elektrikli araçlarda kilometre sınırı 300 bin, diğer araçlarda ise 180 bin kilometre olarak uygulanacak.

Yeni düzenlemeye ilişkin değerlendirmede bulunan AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, sektör temsilcilerinin mağduriyet yaşamaması için süreci yakından takip etmelerinin önemine dikkat çekti.

Künkcü, "Motorlu kara taşıtı kiralama sektöründe faaliyet gösteren esnaf ve işletmelerimizi yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme hayata geçiriliyor. Yönetmelik 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girecek. Halihazırda faaliyet gösteren işletmelerimizin ise faaliyetlerine devam edebilmeleri için 1 Temmuz 2027 tarihine kadar yetki belgelerini almaları gerekiyor. Esnafımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına yeni şartları şimdiden inceleyerek gerekli hazırlıkları zamanında yapmasını önemsiyoruz. Birliğimize bağlı odalarımız aracılığıyla üyelerimizin bilgilendirilmesini sağlayacağız" dedi.

Künkcü, AYESOB olarak esnaf ve sanatkarları ilgilendiren mevzuat değişikliklerini yakından takip etmeye ve üyeleri zamanında bilgilendirmeye devam edeceklerini ifade etti.