Aracıyla polis memurunu metrelerce sürükleyip yaralamıştı! 3 ay hapis yatıp çıktı, muhtar adayı oldu - Son Dakika
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Aracıyla polis memurunu metrelerce sürükleyip yaralamıştı! 3 ay hapis yatıp çıktı, muhtar adayı oldu

31.05.2022 11:37

Kocaeli'de 8 ay önce yaşanan olayda otomobiliyle polis memurunu sürükleyip yaralayan Bülent Sadıkoğlu, İzmit ilçesindeki Erenler Mahallesi'ne muhtar adayı oldu. Diğer taraftan, Bülent Sadıkoğlu, 3 ay cezaevinde kalıp mart ayında serbest bırakılmıştı.

Bülent Sadıkoğlu, bundan 8 ay önce otomobiliyle polisin kontrol noktasında durmuştu. Kendisinden ehliyet ve ruhsat gösterilmesi istendiği esnada gaza basan Sadıkoğlu, aracı durdurmak için kapıya tutunan polis memurunu da sürüklemiş ve yaralanmasına sebep olarak kaçmıştı.

3 AY CEZAEVİNDE KALMIŞTI

Ardından yapılan incelemelerde eski CHP Gençlik Kolları'nda ilçe başkan yardımcılığı ve il başkan vekilliği gibi görevlerde bulunduğu görülmüştü. Kısa süre sonra yakalanan Bülent Sadıkoğlu, 3 ay cezaevinde yatıp Mart ayında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Kaynak: İHA

Ehliyet, Polis, Mart, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aracıyla polis memurunu metrelerce sürükleyip yaralamıştı! 3 ay hapis yatıp çıktı, muhtar adayı oldu - Son Dakika


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