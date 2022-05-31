Aracıyla polis memurunu metrelerce sürükleyip yaralamıştı! 3 ay hapis yatıp çıktı, muhtar adayı oldu

Bülent Sadıkoğlu, bundan 8 ay önce otomobiliyle polisin kontrol noktasında durmuştu. Kendisinden ehliyet ve ruhsat gösterilmesi istendiği esnada gaza basan Sadıkoğlu, aracı durdurmak için kapıya tutunan polis memurunu da sürüklemiş ve yaralanmasına sebep olarak kaçmıştı.

3 AY CEZAEVİNDE KALMIŞTI

Ardından yapılan incelemelerde eski CHP Gençlik Kolları'nda ilçe başkan yardımcılığı ve il başkan vekilliği gibi görevlerde bulunduğu görülmüştü. Kısa süre sonra yakalanan Bülent Sadıkoğlu, 3 ay cezaevinde yatıp Mart ayında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.