Arafat Vakfesi İçin İntikaller Başladı

25.05.2026 14:43
Hacı adayları, Arafat Vakfesi için Mekke'deki otellerden Cebel'i Rahme'ye intikallere başladı.

Hacılar için en önemli farz olan Arafat Vakfesi için Mekke-i Mükerreme'deki otellerden Cebel'i Rahme tepesinin eteklerine intikaller başladı. Bu sene ilk defa bütün hacı adayları kafile kafile tek tek sayılıp otobüslere konuldu, yolda bir ilave olmaması için kapılara büyük barkodlu etiket yapıştırılarak Arafat'a intikalleri sağlanıyor. Terviye günü olan Zilhicce ayının 8. günü sabah erken saatlerde, 2 gün boyunca kullanacakları eşyaları yanına alıp sırt çantalarını hazırlayan hacı adayları, kafile kafile otobüsler ile öğleden sonra 14'de yola çıktı. Otobüslere binerken, bazıları yolda yürümekte zorlanan kafile arkadaşı için tekerlekli sandalyeyi sırtlayıp otobüslerin bagajlarına koydular, bazıları hasta hacı adaylarının koluna girdiler. Her kafile için Diyanet İşleri Başkanlığı bir sorumlu din görevlisi tayin ederken, geçen sene uygulamaya konulan dijital hac vizesinin kartları olan nusuk kartlarından, barkodlar okutularak Suudi görevliler otobüslere binenleri tek tek saydı. Sayım ve kontrol işlemlerinin ardından ise, otobüsler yola çıkmadan önce kapıları yapışkanlı etiketler kapatıldı. Böylece kontrollü otobüsler güzergah üzerindeki polis kontrollerinden hızlıca geçebiliyorlar. Türk hacılarını taşıyan otobüsler, Arafat'a Türklere tahsis edilen özel güzergahtan hızlıca ulaşabiliyorlar. Bir otobüs Arafe günü öğle vaktine kadar 4-5 sefer yapıyor.

Hacı adayları duygularını ise, "Bu hisler anlatılmaz, ancak gelip yaşanır. Manevi bir arınmanın yolculuğuna çıkıyoruz" diyerek özetlediler. Hava sıcaklığının 41 derece olduğunu sorduğumuzda ise, "Biz rahmanın misafirleriyiz. Rabbimiz şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da kolaylıklar ihsan eder. Biz şimdiye kadar hiçbir sıkıntı çekmedik. İnşallah Arafat vakfesinde de Diyanetin kaliteli hizmeti ile bütün zorlukların üstesinden geliriz" dediler.

Kabe'ye yakın merkeziye bölgesindeki otellerde kalan kısa süreli hacılar ise, Arafat'a arefe günü olan zilhicce ayının 9. günü Salı sabahı hareket edecekler. Hacı adaylarının büyük çoğunluğunun terviye günü Arafat yolculuğuna başlaması ile Kabe'i Muazzeme merkeziye bölgesindeki otellerde kalan hacılara kaldı. Sayıları yüzde 10 olan merkeziye bölgesindeki hacılar, rahatlıkla metaf alanından tavaf edip, say yapabiliyorlar. Kabe'nin boşalması ile duvarına ve mültemeze (kapının altı) yüz sürmek, dua etmekte daha rahat mümkün olabiliyor.

Ayakta hasta olan hacı adayları Sağlık Ekipleri'nin özel servis ile doktorlar nezaretinde Arafat'a getirecek. Diyanet'in kiraladığı 650 otobüs ile peş peşe seferler yaparak 84 bin hacısı adayını arefe günü öğle saatine kadar Arafat çadırlarına nakledecek. Mahşerin provası, büyük buluşma olarak değerlendirilen Arafat Vakfesinde 14 kilometrekarelik alanda, bu sene yaklaşık 2 milyon hacı adayı bir araya gelecek. Her ülke hacıları için ayrılan Cebel'i Rahme (rahmet tepesi) etrafındaki özel bölümlerde, hac organizasyonu yapan firma ve kurumlar, çadırlarda farklı hizmetler sunuyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı bu sene Arafat'da çadırları büyük sanayi tipi klimalarla tam olarak soğutacak. Hacıların gece rahat etmeleri için özel yatak olabilen koltuklar tahsis edecek. Kumanya dağıtılacak. Arefe günü öğleden sonra kavurma ve pilav ikramı olacak. Merkezi hopörlör sistemi ile vakfe duası bütün çadırlara ulaştırılacak. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahi ekipleri ile hacı adaylarının duygu yüklü bir vakfe icra etmesi sağlanacak. Salı günü akşam namazı vaktinin girmesi ile Müzdelifeye otobüslerle inişler başlayacak. Hacılar bayram öncesinde geceyi müzdelife de geçirip, 70 adet taş toplayıp yıkayacaklar. Akşam namazını cem-i tehir ederek yatsı ile birleştirip kılacak olan hacı adayları, gece yarısından sonra 7 kilometre uzaklıktaki Akabe denilen şeytan taşlama bölgesine yürüyerek ilk gün büyük şeytana 7 taş atacaklar. Sonra otellerine geçip sabaha kadar ihramları ile istirahat edecek olan hacılar, gün ağırması ile kurbanlarının kesildiğinin ilan edilmesinden sonra saçlarını kestirip ihramdan çıkacaklar. Daha sonraki günlerde Mekke-i Mükerreme'den Mina'daki Cemarat'a yürüyerek gelerek büyük, orta ve küçük şeytana 3 gün boyunca 7 şer taş atmayı sürdürecekler. - MEKKE'İ MÜKERREME

Kaynak: İHA

