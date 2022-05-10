Arama kurtarma köpeklerinden başarılı sınav - Son Dakika
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Arama kurtarma köpeklerinden başarılı sınav

10.05.2022 14:21

Arama kurtarma köpeklerinden başarılı sınavİSTANBUL Arama kurtarma köpekleri Çekmeköy Belediyesi ev sahipliğinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan sertifika alabilmek için sınava girdi.

Arama kurtarma köpeklerinden başarılı sınav

İSTANBUL Arama kurtarma köpekleri Çekmeköy Belediyesi ev sahipliğinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan sertifika alabilmek için sınava girdi.

Çekmeköy Belediyesi Arama Kurtarma ekibi ev sahipliğinde Ömerli Mahallesi'nde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinesinde düzenlenen arama kurtarma köpekleri sınavı ve semineri büyük bir ilgiyle takip edildi. Köpeklerin itaatkarlıkları, çeviklikleri, odaklı havlamaları ve enkaz üzerindeki arama performanslarına göre değerlendirildikleri sınav sonrası başarılı olanlar komisyon tarafından belirlenen kriterlere göre belgelerini almaya hak kazandı.

Türkiye ve İstanbul'dan 17 ekibin köpekle katıldığı sınav sonrası 3 ekip belgeleri almaya hak kazandı. ÇEKUT ev sahipliğinde düzenlenen programa İstanbul İtfaiyesi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Enkazda Arama Kurtarma Derneği 'nden konuşmacı ve değerlendirmeciler programa katıldı.

Arama kurtarma köpeklerinden başarılı sınav
Arama kurtarma köpeklerinden başarılı sınav
Arama kurtarma köpeklerinden başarılı sınav
Arama kurtarma köpeklerinden başarılı sınav

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Çekmeköy Belediyesi, Arama Kurtarma, İstanbul, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Arama kurtarma köpeklerinden başarılı sınav - Son Dakika


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