Arama kurtarmada kalp krizi geçiren Metin Doruklu\'nun adı Gölcük\'te parka verildi

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Metin Doruklu'nun adı, Gölcük'te yeni yapılan parka verildi.

Gölcük Belediye Meclisinin kasım ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda alınan oy birliği kararıyla Doruklu'nun isminin, Yazlık Mahallesi Emir Sokak'ta yapımı tamamlanan parka verilmesi kararlaştırıldı.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, kararın ardından yaptığı açıklamada, Doruklu'nun deprem bölgesindeki zorlu şartlarda arama kurtarma çalışmalarına özveriyle katıldığını belirtti.

Doruklu'nun insan hayatına dokunmak ve bir cana umut olmak için büyük fedakarlık gösterdiğini ifade eden Sezer, "Hemşehrimizin adını ilçemizde yaşatmaktan onur duyuyoruz. Merhum Metin Doruklu'yu rahmet ve minnetle yad ediyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.