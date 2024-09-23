Aras EDAŞ, Yeni Sertifikalarla Güçleniyor

Yerel

Doğuda kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti veren Aras EDAŞ, Entegre Yönetim Sistemi sertifikalarına yenilerini ekliyor.

Aras EDAŞ, bünyesinde yer alan 9001 Kalite Yönetim Sistemi, 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, 14001 Çevre Yönetim Sistemi, 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, 50001 Enerji Yönetim Sistemi, 18295 Müşteri İletişim Merkezi Yönetim Sistemi belgelerine ek olarak; 22301 İş Sürekliliği, 31000 Risk Yönetimi ve 55001 Varlık Yönetimi Sistemleri'ne geçiş için eğitimlere başladı.

Şirketin kurumsal ve sürekli gelişen yapısının devamlılığını uluslararası standartlara taşıyan Aras EDAŞ, ISO 22301 ile yasal gereksinimlere uygun, sürekli gelişmeye açık ve müşteri isteklerini en iyi şekilde yerine getirecek, kriz, olumsuz durumlar veya uzun süren hizmet kesintilerinde faaliyetlerini minimum iş gereksinimlerini karşılayacak şekilde "İş Sürekliliği Yönetim Sistemi" ile çalışmalarını sürdürecek.

ISO 31000 ile süreçler boyunca ortaya çıkan riskleri sistematik ve mantıksal bir yöntemle belirleyerek değerlendirip; planlamaları içeren kapsamlı ilke ve yönergeler oluşturup Kurumsal Risk Yönetim Sistemi ile de Şirkete katma değer sağlayacak.

Şirketin varlıklarının maliyetlerini, risklerini, fırsat ve performanslarını doğru yaklaşım, planlama ve uygulamalar ile analiz edip ISO 55001 Varlık Yönetimi Sistemi ile de verimliliği artırmayı hedefliyor. Gelişen teknoloji ile varlıklar yüksek maddi değerlere ulaşmakta ve Şirketler için ciddi yatırımlar oluşturmaktadır. Bu nedenle Aras EDAŞ, Varlık Yönetimi ile fiziksel varlıkların yaşam döngüsüne bütüncül bir yaklaşımla doğru kararların alınmasında ve ilgili süreçlerin optimizasyonunda önemli planlamalar yaparak çalışmalarını sürdürecek. - ERZURUM