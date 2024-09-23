Aras EDAŞ, Yeni Sertifikalarla Güçleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aras EDAŞ, Yeni Sertifikalarla Güçleniyor

Aras EDAŞ, Yeni Sertifikalarla Güçleniyor

Aras EDAŞ, enerji dağıtımında kaliteyi artırmak için yeni yönetim sistemi sertifikaları alıyor.

23.09.2024 09:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğuda kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti veren Aras EDAŞ, Entegre Yönetim Sistemi sertifikalarına yenilerini ekliyor.

Aras EDAŞ, bünyesinde yer alan 9001 Kalite Yönetim Sistemi, 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, 14001 Çevre Yönetim Sistemi, 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, 50001 Enerji Yönetim Sistemi, 18295 Müşteri İletişim Merkezi Yönetim Sistemi belgelerine ek olarak; 22301 İş Sürekliliği, 31000 Risk Yönetimi ve 55001 Varlık Yönetimi Sistemleri'ne geçiş için eğitimlere başladı.

Şirketin kurumsal ve sürekli gelişen yapısının devamlılığını uluslararası standartlara taşıyan Aras EDAŞ, ISO 22301 ile yasal gereksinimlere uygun, sürekli gelişmeye açık ve müşteri isteklerini en iyi şekilde yerine getirecek, kriz, olumsuz durumlar veya uzun süren hizmet kesintilerinde faaliyetlerini minimum iş gereksinimlerini karşılayacak şekilde "İş Sürekliliği Yönetim Sistemi" ile çalışmalarını sürdürecek.

ISO 31000 ile süreçler boyunca ortaya çıkan riskleri sistematik ve mantıksal bir yöntemle belirleyerek değerlendirip; planlamaları içeren kapsamlı ilke ve yönergeler oluşturup Kurumsal Risk Yönetim Sistemi ile de Şirkete katma değer sağlayacak.

Şirketin varlıklarının maliyetlerini, risklerini, fırsat ve performanslarını doğru yaklaşım, planlama ve uygulamalar ile analiz edip ISO 55001 Varlık Yönetimi Sistemi ile de verimliliği artırmayı hedefliyor. Gelişen teknoloji ile varlıklar yüksek maddi değerlere ulaşmakta ve Şirketler için ciddi yatırımlar oluşturmaktadır. Bu nedenle Aras EDAŞ, Varlık Yönetimi ile fiziksel varlıkların yaşam döngüsüne bütüncül bir yaklaşımla doğru kararların alınmasında ve ilgili süreçlerin optimizasyonunda önemli planlamalar yaparak çalışmalarını sürdürecek. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Ekonomi, Enerji, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aras EDAŞ, Yeni Sertifikalarla Güçleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:53 “Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun“ anketi Çıkan sonuç İmamoğlu’nun hoşuna gitmeyecek "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç İmamoğlu'nun hoşuna gitmeyecek
09:45 Ümraniye’de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş Ümraniye'de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş
09:32 Bursa’da eğitim uçağı düştü 2 pilot hayatını kaybetti Bursa'da eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti
08:39 Ümraniye’de kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı Ümraniye'de kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı
21:36 Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı Söyledikleri kahretti Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı! Söyledikleri kahretti
21:25 Boşuna Premier Lig demiyorlar Manchester City-Arsenal maçında çılgın son Boşuna Premier Lig demiyorlar! Manchester City-Arsenal maçında çılgın son
21:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta! Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı
20:25 Brighton-Nottingham Forest maçında ortalık karıştı Ferdi Kadıoğlu, rakip oyuncuya kafa tuttu Brighton-Nottingham Forest maçında ortalık karıştı! Ferdi Kadıoğlu, rakip oyuncuya kafa tuttu
19:53 Erdoğan’ın çağrısı karşılık buldu Esad’dan Türkiye’yi yakından ilgilendiren tarihi karar Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu! Esad'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren tarihi karar
18:42 Özel’i topa tutan Yüksel Arslan’a, Mansur Yavaş’tan uyarı gecikmedi: Sil bu açıklamayı Özel'i topa tutan Yüksel Arslan'a, Mansur Yavaş'tan uyarı gecikmedi: Sil bu açıklamayı
18:22 Ankara kulislerini hareketlendiren iddia İki parti birleşiyor Olmazsa olmaz şartları ise Mansur Yavaş Ankara kulislerini hareketlendiren iddia! İki parti birleşiyor! Olmazsa olmaz şartları ise Mansur Yavaş
17:53 İddiaya jet hızında yalanlama Mourinho’nun tepkisi Okan Buruk’a değil Ali Koç’aymış İddiaya jet hızında yalanlama! Mourinho'nun tepkisi Okan Buruk'a değil Ali Koç'aymış
16:29 Yer İstanbul’un göbeği İşte depremlerde on binlerce canımızı yitirmenin nedeni Yer İstanbul'un göbeği! İşte depremlerde on binlerce canımızı yitirmenin nedeni
16:16 ’’Trafik kazası’’ yalanıyla polisi atlatmaya çalıştılar Kapalıçarşı’da filmlere konu olacak hırsızlık ''Trafik kazası'' yalanıyla polisi atlatmaya çalıştılar! Kapalıçarşı'da filmlere konu olacak hırsızlık
15:48 Genç kadın, erkek arkadaşıyla kavga eden genci bıçakladı Genç kadın, erkek arkadaşıyla kavga eden genci bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2024 10:37:38. #1.13#
SON DAKİKA: Aras EDAŞ, Yeni Sertifikalarla Güçleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement