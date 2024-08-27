Aras Elektrik Dağıtım AŞ'ye yeni Genel Müdür Yardımcısı atandı - Son Dakika
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Aras Elektrik Dağıtım AŞ'ye yeni Genel Müdür Yardımcısı atandı

Aras Elektrik Dağıtım AŞ\'ye yeni Genel Müdür Yardımcısı atandı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde enerji dağıtım hizmeti veren Aras Elektrik Dağıtım AŞ'ye Genel Müdür Yardımcısı olarak Salim Mantarcı atandı. Tecrübeli yönetici Salim Mantarcı, Sistem İşletme, Yatırım ve Tesis, Bilgi Teknolojileri, İSG ve Çevre birimlerinden sorumlu olacak.

27.08.2024 12:41  Güncelleme: 12:43
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Doğu Anadolu Bölgesi'nde enerji dağıtım hizmeti veren Aras Elektrik Dağıtım AŞ'ye Genel Müdür Yardımcısı olarak Salim Mantarcı atandı. Tecrübeli yönetici Salim Mantarcı, Sistem İşletme, Yatırım ve Tesis, Bilgi Teknolojileri, İSG ve Çevre birimlerinden sorumlu olacak.

1976 yılında Giresun'da doğdu. Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. İşletme Yüksek Lisans'ını da tamamlayan Mantarcı 1997 yılında Aktaş Elektrik'te (Döneminin 2. Özel Elektrik Dağıtım Şirketi) çalışma hayatına başladı. Aktaş Elektrik'in özelleştirmesinin sona ermesiyle Ayedaş'ta işletme, müşteriler, yatırım, kaçak, tahakkuk ve tahsilat birimlerinde çalışmalarını sürdürdü. Akabinde Ayedaş ve Enerjisa' da İşletme Müdürü olarak görev yaptı. Daha sonra Enerjisa Grup Şirketlerinden Akdeniz EDAŞ'ta Sistem İşletme Direktörü olarak arıza onarım, bakım, Ar-Ge, SCADA, OMS, Çağrı Merkezi, birimlerinin yönetimini, Tuzla Belediyesi'nde Belediye ile TEDAŞ, Ayedaş, TEİAŞ koordinasyonun sağlanması görevlerini yürüttü.

Aras Elektrik bünyesine katılmadan önce son olarak Enerjisa grup Şirketlerinden Toroslar EDAŞ'ta Afet Koordinasyon Müdürü ve Teknik Sistemler Müdürü görevlerinde bulundu.

Mantarcı, evli ve bir çocuk babasıdır. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aras Elektrik Dağıtım AŞ'ye yeni Genel Müdür Yardımcısı atandı - Son Dakika

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