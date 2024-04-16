Aras Elektrik Genel Müdürü Personel ile Bayramlaştı

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Ramazan Bayramı sonrası personel ile bir araya gelen Aras Elektrik Genel Müdürü Fikret Akbaş, çalışanların bayramını kutladı.

Aras ailesini bir arada görmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Akbaş, bayramların birliktelik ve paylaşma duygusunu artırdığını söyledi.

Resmi tatilin sona ermesi ile birlikte mesaiye başlayan Aras EDAŞ personeli Genel Müdürlük binasında bir araya gelerek gelenekselleşen bayramlaşma kutlamasını yaptı. Konferans salonunda konuşma yapan Genel Müdür Fikret Akbaş: "Bayramlar birlikteliğin en önemli sembollerinden biridir. Siz değerli çalışma arkadaşlarımızla bir araya gelerek gelenekselleşen bayramlaşma programımızı kutlamaktan mutluluk duyuyorum. Hepinize göstermiş olduğunuz özverili çalışmalarınızdan dolayı çok teşekkür ediyor, hepinizin bayramını tekrardan tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hizmet binasının fuaye alanında gerçekleşen bayramlaşma etkinliğinde çalışanlar da birbirleriyle bayramlaştı. - ERZURUM