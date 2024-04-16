Aras Elektrik Genel Müdürü Personel ile Bayramlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aras Elektrik Genel Müdürü Personel ile Bayramlaştı

Aras Elektrik Genel Müdürü Personel ile Bayramlaştı

Ramazan Bayramı sonrası Aras Elektrik Genel Müdürü Fikret Akbaş, çalışanların bayramını kutladı. Akbaş, bayramların birliktelik ve paylaşma duygusunu artırdığını belirtti. Aras EDAŞ personeli de mesaiye başladıktan sonra Genel Müdürlük binasında bayramlaşma kutlaması yaptı. Genel Müdür Akbaş, çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek bayramlarını kutladı.

16.04.2024 09:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan Bayramı sonrası personel ile bir araya gelen Aras Elektrik Genel Müdürü Fikret Akbaş, çalışanların bayramını kutladı.

Aras ailesini bir arada görmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Akbaş, bayramların birliktelik ve paylaşma duygusunu artırdığını söyledi.

Resmi tatilin sona ermesi ile birlikte mesaiye başlayan Aras EDAŞ personeli Genel Müdürlük binasında bir araya gelerek gelenekselleşen bayramlaşma kutlamasını yaptı. Konferans salonunda konuşma yapan Genel Müdür Fikret Akbaş: "Bayramlar birlikteliğin en önemli sembollerinden biridir. Siz değerli çalışma arkadaşlarımızla bir araya gelerek gelenekselleşen bayramlaşma programımızı kutlamaktan mutluluk duyuyorum. Hepinize göstermiş olduğunuz özverili çalışmalarınızdan dolayı çok teşekkür ediyor, hepinizin bayramını tekrardan tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hizmet binasının fuaye alanında gerçekleşen bayramlaşma etkinliğinde çalışanlar da birbirleriyle bayramlaştı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aras Elektrik Genel Müdürü Personel ile Bayramlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:59 Karaman’da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi, Bakan Yerlikaya teşekkür etti Karaman'da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi, Bakan Yerlikaya teşekkür etti
19:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek
18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran-İsrail gerilimin tek müsebbibi Netanyahu yönetimidir Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran-İsrail gerilimin tek müsebbibi Netanyahu yönetimidir
18:34 Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre’de yasaklanan Beypazarı’ndan ilk açıklama Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre'de yasaklanan Beypazarı'ndan ilk açıklama
17:21 Lütfü Savaş’ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı Lütfü Savaş'ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı
18:52 18 milyonluk teklif reddedildi Galatasaray, Barış Alper’i rekor bonservisle satacak 18 milyonluk teklif reddedildi! Galatasaray, Barış Alper'i rekor bonservisle satacak
17:56 Beşiktaş teknik direktör arayışları Listede eski Fenerbahçeli Erol Bulut da var Beşiktaş teknik direktör arayışları! Listede eski Fenerbahçeli Erol Bulut da var
17:15 Cimbom’un kasası dolacak Zaniolo için rekor bonservis talebi Cimbom'un kasası dolacak! Zaniolo için rekor bonservis talebi
16:35 Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu
15:03 Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın başdanışmanı oldu Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın başdanışmanı oldu
14:28 Özel’den Merkez’in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun Özel'den Merkez'in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun
14:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aralarında kriz mi var Bakan Şimşek’ten dedikoduları bitiren sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aralarında kriz mi var? Bakan Şimşek'ten dedikoduları bitiren sözler
14:04 Fenerbahçe’nin Olympiakos maçında Alman hakem düdük çalacak Fenerbahçe'nin Olympiakos maçında Alman hakem düdük çalacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 20:59:13. #1.12#
SON DAKİKA: Aras Elektrik Genel Müdürü Personel ile Bayramlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement