Ardahan-Ardanuç Yolu Heyelan Nedeniyle Trafiğe Kapandı

UĞUR İSTANBULLU
Ardahan - Ardanuç yolu üzerindeki varyant köprüsüne 8 kilometre mesafede bugün sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle Ardahan-Ardanuç yolu bir süreliğine trafiğe kapandı.
Ardahan ile Artvin'in Ardanuç ilçesi arasındaki karayolu üzerinde bugün sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Karayolu üzerinde herhangi bir aracın olmaması nedeniyle can ve mal kaybı yaşanmazken, karayolu bir süre trafiğe kapandı. Karayolları ekiplerinin bölgeye gelmesiyle birlikte yolda çalışmalar başladı ve karayolu kontrollü bir şekilde trafiğe yeniden açıldı.
Yağmur nedeniyle Ardahan-Artvin karayolunda sürekli olarak heyelan meydana geldiğini belirten vatandaşlar, bunun bölge halkının can ve mal güvenliğini tehdit ettiğini belirterek önlem alınmasını istedi.
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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, yolların güzelleştirileceğini ve şehirde yol şikayeti olmayacağını belirtti. Dağ, ayrıca yeni çevre yolunun, körfez geçişinin ve battıçıktı çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. Diğer adaylar da altyapı eksikliklerini giderme ve esnafa destek olma sözü verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
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