Ardahan Belediye Başkanı Demir'den Esnafa Destek Vaadi - Son Dakika
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Ardahan Belediye Başkanı Demir'den Esnafa Destek Vaadi

Ardahan Belediye Başkanı Demir\'den Esnafa Destek Vaadi

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, vergi artışlarının esnafı zor durumda bıraktığını belirterek, destek olmak için yeni ücret tarifesi sunacaklarını açıkladı. Esnafların önerilerine açık olduklarını vurguladı.

20.01.2025 16:24  Güncelleme: 16:26
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Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, ilin sosyal ve ekonomik hayatında önemli bir rol oynayan esnafın zor durumda kalmasına razı olmayayacaklarını belirtti.

2025 yılı ile birlikte yürürlüğe giren vergi harç ve cezalardaki artışlardan dolayı Otogar ve Taksi esnafı aidatlarına yapılan yeni tarife sonrası Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, "Esnafımız ne istiyorsa o olacak" dedi.

Belediye Başkanı Faruk Demir, bu zamların esnafı zor duruma düştüklerinin farkında olduklarını söyleyerek, "Esnafımız zaten kıt kanaat geçiniyor. Esnafımıza destek olmak amacıyla meclise yeni ücret tarifesi sunacağız. Esnafımız kendi arasında toplanıp makul bir rakam belirlesin ve uygulamayı başlatalım. İlimizin sosyal ve ekonomik hayatında önemli bir rol oynayan esnafımızın zor durumda kalmasını istemeyiz. Esnafımız ne istiyorsa onu yapacağız" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ardahan Belediye Başkanı Demir'den Esnafa Destek Vaadi - Son Dakika

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