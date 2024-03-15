Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Taziye ve Semt Evi Açılışını Gerçekleştirdi

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Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Halilefendi Mahallesinde büyük bir ihtiyaç olan Taziye ve Semt Evinin açılışını yaptı.

Taziye Evi, Halilefendi Mahallesinde düzenlenen törenle hizmete açıldı. Mahalle sakinleri, açılışa yoğun ilgi gösterdi. Açılışa, Belediye Başkanı Faruk Demir, CHP İl Başkanı Yalçın Taştan, ATSO Başkanı etin Demirci, Esnaf Odası Başkanı İskender Alihanoğlu ve mahalle sakinleri katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Başkan Demir,

"Bugün önemli bir açılışı gerçekleştiriyoruz. Yüzyıllık kentte ilk defa taziye evlerini oluşturduk. Her mahallemize bir taziye evi yaptık. Sadece 2 mahallemizde inşaat sezonuna yetiştiremediğimiz için bahara kaldı. Bu taziye evimizin yapımında desteklerini esirgemeyen Selami Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Bu taziye evi aynı zamanda semt evi olarak da faaliyet verecek. Bu akşamki iftar yemeğimizi de burada açacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni bir Ardahan mümkün" dedi. - ARDAHAN