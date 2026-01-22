Çıldır'da ağ çekme etkinliği - Son Dakika
Çıldır'da ağ çekme etkinliği

22.01.2026 09:34  Güncelleme: 09:36
Ardahan'da düzenlenecek olan 14 Şubat tarihli Çıldır Gölü Kristal Buz Festivali için hazırlıklar sürüyor. Vali Mehmet Fatih Çiçekli ve diğer yetkililer, yüzeyi buz tutan gölde balık ağı çekerek etkinliklere davet etti.

Ardahan'da Çıldır Gölü Kristal Buz Festivaline hazırlanıyor. Yüzeyi buz tutan gölde kırılarak atılan balık ağlarının toplanması protokolün katılımıyla gerçekleştirildi.

14 Şubat tarihinde yapılacak olan Çıldır Gölü Kristal Buz Festivali öncesinde Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Kaymakam Barış Aytürk ve Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu balık ağı çekerek vatandaşları etkinliklere davet etti.

Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Güzel özel bir coğrafya. Yazı güzel kışı ayrı güzel. Ağ çekme etkinliğine katılalım istedik. Çok da bereketli oldu. Herkesi buraya bekliyoruz. Bende keşfediyorum gelin hep birlikte buraları keşfedelim" dedi.

Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu ise "Donmuş Çıldır gölü üzerindeyiz. 14 Şubatta düzenleyeceğimiz festivale tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

