Ardahan\'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Yapıldı

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Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek başkanlığında "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında uygulanan tedbirler, hayata geçirilen önleyici uygulama ve hizmetleri yaygınlaştırma çalışmaları ile kurumların faaliyet ve çalışmaları sunumlar eşliğinde değerlendirildi. - ARDAHAN