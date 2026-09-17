Ardahan’da ‘taziye yemeği’ geleneğinin kaldırılması için çalışma başlatıldı - Son Dakika
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Ardahan’da ‘taziye yemeği’ geleneğinin kaldırılması için çalışma başlatıldı

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Ardahan’da ‘taziye yemeği’ geleneğinin kaldırılması için çalışma başlatıldı
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Ardahan’da Kent Konseyi ve Müftülük tarafından taziye yemeği geleneğinin kaldırılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ardahan'da Kent Konseyi ve Müftülük tarafından taziye yemeği geleneğinin kaldırılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ardahan'da cenaze evlerinde 3 gün boyunca taziyelerini bildirmek için gelen yüzlerce kişiye yemek verilmesi, bazı vatandaşları ekonomik açıdan zor durumda bırakıyor. Maddi durumu iyi olmadığı için kimi zaman bankadan kredi çekerek, kimi zaman da yakınlarından borç alarak yemek masraflarını karşılamaya çalışan vatandaşlar, acılarının yanı sıra bir de ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Taziye evlerinde verilen yemek ikramının önüne geçmek için Kent konseyi ve İl Müftülüğü tarafından çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Serhat Ulu Cami toplantı salonunda ilk toplantı yapıldı. Toplantıya İl Müftüsü Adem Karadeniz'in başkanlığında Kent Konseyi Başkanı Yavuz Morkoç, Baro Başkanı Av. Murat Yolcu, STK temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları ile imam hatipler katıldı.

İl Müftüsü Karadeniz, İslam'a göre cenaze sahiplerinin birinci, üçüncü, yedinci veya 40'ıncı gün gibi belirli günlerde yemek vermesi veya mevlit okutması yönünde bir dini zorunluluk ya da emir olmadığını söyleyerek, "İlk üç gün taziye yapılır ve bu günlerde cenaze sahiplerinin acılı günlerinde borçlanarak veya büyük masraflara girerek toplu yemek vermesi mekruhtur. Peygamber Efendimiz, Cafer b. Ebi Talib şehit olduğunda 'Cafer'in ailesi için yemek hazırlayın. Çünkü onların başına kendilerini meşgul edecek bir iş geldi' buyurmuştur. Cenaze evinin yemek telaşına girmesi veya gelenlerin orada ziyafet sofrasındaymış gibi ağırlanması sünnete aykırıdır. Sünnete uygun olan; cenaze sahiplerinin yemek yapması değil, komşuların ve akrabaların cenaze evine yemek getirmesidir. Çünkü acılı aile kendi derdiyle meşgulken bir de gelen misafirlere yemek hazırlama telaşına düşürülmemelidir. Eğer ölen kişinin geride bıraktığı mallar arasında yetimlerin veya rızası olmayan mirasçıların hakkı varsa, bu parayla cenaze yemeği verilmesi caiz değildir. Örf ve adetlerimiz güzeldir ancak Kur'an ve sünnete aykırı olan örf ve adetlerimizi kabul edemeyiz. Vefat eden kişinin arkasından dua etmek, Kur'an okumak veya yoksulları doyurmak için belirli günleri beklemeye gerek yoktur. Maddi durumu iyi olan kişiler, cenaze telaşı bittikten sonra herhangi bir günde gösterişten uzak bir şekilde fakirleri doyurabilir veya ihtiyaç sahiplerine sadaka verebilir. Şehrimizde cenaze sahibi ailelerin toplu yemek verme adedinin kaldırılması, birçok ailenin maddi ve manevi olarak zorlanmasının önüne geçecektir ve bu İslam'ın tavsiyesidir" dedi.

Kent Konseyi Başkanı Yavuz Morkoç ise, "Bugün Kent konseyi olarak yapmış olduğumuz toplantıda taziye yemeklerinin kaldırılması ile ilgili yol haritamızı belirledik. İl Müftülüğümüzün ev sahipliğinde yapılan toplantıda alınan kararlar şehre hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Kent KonseyiMüftülükArdahanYaşamYerelSon Dakika

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