Ardahan'dan Çiftçilere Destek Çağrısı
Yerel

Ardahan'dan Çiftçilere Destek Çağrısı

Ardahan\'dan Çiftçilere Destek Çağrısı
07.08.2025 17:55
Ardahan İl Genel Meclisi, şap hastalığı nedeniyle çiftçi borçlarının faizsiz ertelenmesini talep etti.

Ardahan İl Genel Meclis üyeleri, Meclisin gündemine aldıkları çiftçinin ekonomik anlamda sıkıntıya sokacak olan Şap Hastalığından dolayı yaşanan hayvan ölümlerinin önüne geçilmesi için başlattığı adımlar sonrası önemli bir taleple mesaj verdiler.

Meclis toplantısının 2. günü İl Tarım Müdürlüğü, Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği, Koyun ve Keçi Yetiştiriciler Birliği ve Veteriner Hekimler Odası yetkililerini Meclise davet ederek Ardahan ve Çiftçinin ekonomik anlamda sıkıntıya sokacak olan Şap Hastalığı için ortak hareket etme konusunda bir uzlaşı sağlanmasını gerçekleştirmişti.

Bugün de yapılan Meclis toplantısının ardından AK Parti ve CHP li 13 İl Genel Meclis Üyesi Çiftçinin bu zor döneminde yaşanan sıkıntıların daha fazla büyümemesi, hayvan pazarlarının kapalı olmasından dolayı bankalara olacak ödemelerinin aksamaması adına Çiftçi Borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi için ortak açıklama yaptılar.

Ardahan İl Genel Meclis Toplantı salonunda yapılan açıklamada, "Bölgemiz çiftçilerinin yaşadığı bu zor süreçte gücümüzün yettiği olanaklarımızın elverdiği ölçüde destek vereceğizama bunun ötesinde çiftçimizi rahatlacak olanen önemli adım ve doğru iş Banka Borçlarının ertelenmesi olacaktır. Bu konuda da inanıyoruz ki Merkezi Hükümet konuyu gündeme alıp müjdeli haberi çiftçimize duyuracaktır" dediler. - ARDAHAN

Son Dakika Yerel

Ardahan'dan Çiftçilere Destek Çağrısı
