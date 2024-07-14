Ardahan Göle'de 7 köyün grup yolu yıllardır yapılmıyor - Son Dakika
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Ardahan Göle'de 7 köyün grup yolu yıllardır yapılmıyor

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Ardahan Göle ilçesine bağlı 7 köyün grup yolu, köylülerin şikayetlerine rağmen yıllardır yapılmamıştır. Köylüler, yollarının tamir edilip asfaltlanmasını istemektedir. İstanbul Göle Dernekler Federasyonu Başkanı Eren Küpeli, yolun derin çukurlarla dolu olduğunu ve araçların zarar gördüğünü belirtmiştir. Siyasilerin bu sorunu çözmediği ve vatandaşların yollarının yapılmasını talep ettiği vurgulanmıştır.

14.07.2024 13:19
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GENÇAĞA KARAFAZLI

(ARDAHAN) - Ardahan Göle'de 7 köyün grup yolu köylülerin şikayetlerine rağmen yıllardan beri yapılmamasına köylüler tepki gösterdi. İstanbul Göle Dernekler Federasyon Genel Başkanı Eren Küpeli, köy muhtarlarıyla beraber derin çukurlar oluşan yol üzerinde açıklama yaptı. Küpeli "Bu ilin valisi bu yoldan geçmiş, kaymakamı geçmiş, özel idaresi geçmiş, AK Parti ilçe başkanı geçmiş, milletvekili geçmiş, herkes geçmiş ama bu yolda bir çözüm bulamadılar" dedi.

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Sürügüden, Tellioğlu, Arpaşen, Yanatlı, Çobanköy, Üçkilise, Karlıyazı grup yolunun bozuk olması vatandaşların tepkisine yol açtı. Köylüler yetkililerden yollarını tamir edip asfaltlamasını istedi. İstanbul Göle Dernekler Federasyonu Başkanı Eren Küpeli, yol üzerinde derin çukurlar oluştuğu için tehlikeler atlattıklarını ve araçlarının zarar gördüğünü belirtti.

"Bu yoldan geçen vekiller ve meclis üyeleri var bu sorunu neden çözmüyorlar"

Eren Küpeli, yunları söyledi:

"7 tane köyümüzün grup yolundayız, buradaki sorunu dile getiriyorum, evet araç arabalar da buradan geçerken zorlanıyor. Buradaki sorunu köylülerimizden baskı geldi bizlerde dile getiriyoruz. İnşallah yetkililer burayı görür. Bakın şurada iki tane araç geçiyor ve ikisi tesadüf geldi. Çok da çok iyi oldu yani biraz önce bunların burası yol değil, arabalar geçerken zorlanıyor. Engelli öğrenci servis aracımız her gün bu yolda gidip geliyor. Bu yolları hemen yapmaları lazım. Bir sürücü yolların kaç yıldan beri yapılmadığı sorusuna 'En az 20 yıldır yapılmıyor' diyor. Herkes bu yoldan şikayetçi, herkes bu sorundan şikayetçi. Bu ilin valisi bu yoldan geçmiş, kaymakamı geçmiş, özel idaresi geçmiş, AK Parti ilçe başkanı geçmiş, milletvekili geçmiş, herkes geçmiş ama bu yolda bir çözüm bulamadılar. Yetkililerden bu yolun yapılmasını talep ediyoruz."

Küpeli, siyasilerin hergün bu yoldan geçtiğini ve hiçbir çözüm bulmadıklarını belirterek, "Bu yollara niye çözüm bulmuyorsunuz? Bir an önce bu sorunun çözülmesini talep ediyorum.B izim burada tek bir isteğimiz var, yollarımızın yapılması, biz fazla bir şey istemiyoruz. Vatandaş olarak hakkımız olan yolların yapılmasını istiyoruz" dedi.

Ardahan Göle\'de 7 köyün grup yolu yıllardır yapılmıyor
Kaynak: ANKA

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