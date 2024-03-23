Ardahan\'ın İnönü Mahallesi\'ne modern bir taziye evi açıldı

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Ardahan'ın İnönü Mahallesi sakinleri, modern bir taziye evine kavuştu.

'Her mahalleye bir taziye evi' sloganıyla başlattığı çalışmaları aralıksız sürdüren Ardahan Belediyesi, bu kapsamında İnönü Mahallesi sakinlerini de taziye evine kavuşturdu.

Açılış törenine Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan, Belediye Meclis Üyeleri ve mahalle sakinleri katıldı.

Açılışta konuşan Başkan Demir, Ardahan'ın önemli eksiklerini tamamlamaya devam edeceklerini söyledi.

Başkan Demir, "2019 yılında yola çıktığımız arkadaşlarımızla birlikte bir 5 yıl daha yol yürümeye karar verdik. Biz yaparız başkaları konuşur. Yıllardır çadırlarda idare edilen taziye işlerimizi, ölülerimize saygımızı bütün mahallelerimize bu hizmeti yaparak ortadan kaldırıyoruz. Bu yapılan hizmet, taziye evi veya semt evi olarak kullanılacak. Ardahan ciddi bir yerdir ve ciddi bir şekilde yönetiliyor. Allah'ın izniyle yoldaşlarımızla, kent uzlaşısıyla Ardahan'ı kimselere yar etmeyeceğiz. Önümüzdeki seçimlerde galip geldikten sonra hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi

Konuşmaların ardından, taziye evinin açılışı yapıldı, ardından katılımcılara iş insanı Erbay Ünal tarafından iftar yemeği verildi. - ARDAHAN