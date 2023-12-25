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Ardahan'ın Posof ilçesinde onlarca tır mahsur kaldı - Son Dakika
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Ardahan'ın Posof ilçesinde onlarca tır mahsur kaldı

Posof'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle onlarca tır Ulgar Geçidi'nde mahsur kaldı. Tırlar yolun açılmasını beklerken, sürücülere çorba ikramında bulunuldu.

Ardahan\'ın Posof ilçesinde onlarca tır mahsur kaldı
25.12.2023 - 15:16,
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Ardahan'ın Posof ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle onlarca tır Ulgar Geçidi'nde mahsur kaldı.

Posof'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle onlarca tır yoluna devam edemeyerek Ulgar Geçidi'nde mahsur kaldı. Tipi nedeniyle yola devam edemeyen tırlar bölgede yolun açılmasını beklerken, Posof Kaymakamlığınca yolda kalan sürücülere çorba ikramında bulunuldu.

Gürcistan'dan gelen tır sürücüleri tipi nedeniyle yola devam edemediklerini belirterek, yolun açılmasıyla birlikte yola devam edeceklerini söyledi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA
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