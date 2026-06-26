Ardahan Üniversitesi'nde Mezuniyet Pankartı Tartışması - Son Dakika
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Ardahan Üniversitesi'nde Mezuniyet Pankartı Tartışması

26.06.2026 17:04
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Ardahan Üniversitesi, Amedspor pankartı açan öğrencilere müdahale etti, açıklama yayınladı.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARDAHAN) - Ardahan Üniversitesi, mezuniyet yürüyüşü sırasında Amed spor'un Süper Lig'e yükselmesiyle ilgili "Şampiyon da olduk Mezun da" yazılı pankart açan öğrencilere güvenlik görevlilerinin müdahalesine ilişkin "Mezuniyet töreni öncesinde, kurumsal ilkelerimiz gereği, öğrencilerimizin taraftarı oldukları spor kulüplerine ait afiş, pankart ve benzeri materyallerin tören alanında açılması uygun görülmemiştir" açıklamasını yaptı.

Ardahan Üniversitesi'nin 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'nde bir grup öğrencinin Amedspor pankartı açmasının ardından yaşanan tartışmalar sürüyor. Olayın sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında geniş yankı uyandırmasının ardından Ardahan Üniversitesi, yazılı bir açıklama yaptı.

"BASIN YAYIN ORGANLARINDA YER ALAN TARAFLI VE GERÇEĞE AYKIRI İDDİALARI TEKZİP EDİYORUZ"

Üniversite tarafından gerçekleştirilen mezuniyet töreninin öğrencilerin uzun ve emek dolu eğitim hayatlarının taçlandırıldığı, aileleriyle birlikte bu anlamlı günü paylaştıkları, kurumsal kimliği ve akademik başarıyı ön plana çıkaran resmi bir organizasyon olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu kapsamda törenin düzeni, bütünlüğü ve amacına uygun şekilde yürütülmesinin her zaman temel öncelik olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Mezuniyet töreni öncesinde, kurumsal ilkelerimiz gereği, öğrencilerimizin taraftarı oldukları spor kulüplerine ait afiş, pankart ve benzeri materyallerin tören alanında açılması uygun görülmemiştir. Bazı öğrencilerimiz tarafından yapılan bu yöndeki talepler, programın resmi niteliğinin korunması adına geri çevrilmiştir. Dolayısıyla, Türkiye Futbol Federasyonunun resmi liglerinde mücadele eden herhangi bir kulübe karşı üniversitemizin olumsuz bir tutumu, önyargısı veya art niyeti kesinlikle söz konusu değildir. Üniversitemizin spora ve sporcuya verdiği değerin en somut göstergesidir. Basın yayın organlarında yer alan taraflı ve gerçeğe aykırı iddiaları tekzip eder, konuyu kamuoyunun takdirine saygıyla sunarız."

Kaynak: ANKA

Eğitim, Güncel, Yerel, Son Dakika

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