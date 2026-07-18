Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı. Çiçekli'nin yerine Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı atandı.
Cumhurbaşkanlığı atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla, Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı.
Görevden alınan Çiçekli'nin yerine Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı atandı. - ARDAHAN
Son Dakika › Yerel › Ardahan Valisi Değişti: Çiçekli Görevden Alındı, Yamlı Atandı - Son Dakika
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