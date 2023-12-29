 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ardeşen'deki Kıraathane Sahibinin Espri Yapan Yazısı - Son Dakika
Üye Girişi

Ardeşen'deki Kıraathane Sahibinin Espri Yapan Yazısı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde bir kıraathane sahibi, çay paralarını ödemeyen müşterilerine espri yapmak amacıyla iş yerinin camına 'Yarım çay bulunur' yazısı astı. Bu yazı sayesinde dikkat çeken kıraathane sahibi, çay paralarını toplamayı başardı.

Ardeşen\'deki Kıraathane Sahibinin Espri Yapan Yazısı
29.12.2023 - 09:36,
Abone Ol

Rize'nin Ardeşen ilçesinde bir kıraathane sahibinin iş yerinin camına astığı "Yarım çay bulunur" yazısı görenleri güldürüyor.

Ardeşen ilçesinde Kıraathane işleten Cemil Akatin, sürekli müşterisi olan kişiler içtikleri çayları ödemeden gitmeye başlayınca paraları nasıl toplayabileceğini düşünmeye başladı. Bunun üzerine Akatin de hem müşterilerinden çay paralarını ödemesi için hem de şaka amaçlı dükkanın önüne bir yazı hazırlattı. Hazırlattığı "Yarım çay bulunur" yazısını cama astı. Astığı yazı sayesinde çay paralarını ödemeyen müşterilerinin dikkatini çektiğini belirten Akatin, bulduğu çözüm ile güldürdü.

Dükkan sahibi Cemil Akatin, çay paralarının ödenmediği için yazının yazıldığını belirterek "Buradaki amaç ekonominin bozuk olmasından dolayı yapılmış bir şey değil. Burası çay ocağı olarak çalışıyor. Gelen çayı içiyor, parayı vermeden gidiyor. Herkes çay parasını versin diye yaptım. 'Lütfen ödeme yapınız' yazmadım. Onun yerine 'Gülsünler ve mizahi bir şey olsun' diye bunu yazdım. Ancak 'espri olsun' diye isteyen oluyor. Ben getiriyorum yine istiyorlar" ifadelerini kullandı.

İlgi çekmek için yazının yazıldığını ifade eden çay ocağı müşterisi Hasan Kurkut ise "Ben buraya yarım çay içmeye geldim. Hem çay soğumamış oluyor. Yarım çay demek tam çay demek aslında. Ufak bardaktaki çay yarım çaydır. Büyük çay verirse tamdır. Bu durumda ilgi çekiyor. Yarım çay 7,5 lira demektir. Çayın 10 lira olması gerekirken 7 buçuk liraya satıyor. Gayet uygun bir fiyat" diye konuştu. - RİZE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ardeşen, Rize, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ardeşen'deki Kıraathane Sahibinin Espri Yapan Yazısı - Son Dakika


10:01
Yılın transferi! Nuri Şahin, Alman devi Borussia Dortmund'un başına geçiyor Yılın transferi! Nuri Şahin, Alman devi Borussia Dortmund'un başına geçiyor
09:44
Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine bugün kavuşuyor Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine bugün kavuşuyor
09:39
Terör örgütü PKK'nın sözde Tabka sorumlularından Ömer Abdullah el Dahham öldürüldü Terör örgütü PKK'nın sözde Tabka sorumlularından Ömer Abdullah el Dahham öldürüldü
09:28
Gazze'de katliam yapan İsrail askeri: Öldürmek için bebek arıyorum Gazze'de katliam yapan İsrail askeri: Öldürmek için bebek arıyorum
09:26
Kocası tarafından bıçaklanan genç kadın hayatını kaybetti Kocası tarafından bıçaklanan genç kadın hayatını kaybetti
09:13
İsrail, Gazze saldırılarında yanlış silah seçimini sonrası 86 kişinin ölümüne yol açtığını itiraf etti İsrail, Gazze saldırılarında yanlış silah seçimini sonrası 86 kişinin ölümüne yol açtığını itiraf etti
08:56
İmamoğlu'ndan kendisi için sert ifadeler kullanan Akşener'e zeytin dalı: Abla kardeş çözeriz biz İmamoğlu'ndan kendisi için sert ifadeler kullanan Akşener'e zeytin dalı: Abla kardeş çözeriz biz
08:53
İnci Taneleri'nden 2. fragman yayınlandı! Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı alkış topladı İnci Taneleri'nden 2. fragman yayınlandı! Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı alkış topladı

Son Dakika
10:01 Yılın transferi! Nuri Şahin, Alman devi Borussia Dortmund'un başına geçiyor
09:44 Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine bugün kavuşuyor
09:39 Terör örgütü PKK'nın sözde Tabka sorumlularından Ömer Abdullah el Dahham öldürüldü
09:28 Gazze'de katliam yapan İsrail askeri: Öldürmek için bebek arıyorum
09:26 Kocası tarafından bıçaklanan genç kadın hayatını kaybetti
09:13 İsrail, Gazze saldırılarında yanlış silah seçimini sonrası 86 kişinin ölümüne yol açtığını itiraf etti
08:56 İmamoğlu'ndan kendisi için sert ifadeler kullanan Akşener'e zeytin dalı: Abla kardeş çözeriz biz
08:53 İnci Taneleri'nden 2. fragman yayınlandı! Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı alkış topladı
08:42 81 ilde sahte alkol operasyonu! 220 gözaltı ve 35 milyon TL vergi kaybı engellendi
08:08 ABD askerlerinin PKK/YPG'ye silah eğitimi verdiği fotoğraflar ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 10:15:22. #1.13#
SON DAKİKA: Ardeşen'deki Kıraathane Sahibinin Espri Yapan Yazısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement