Arguvan'da Kurt Saldırısı: 40 Koyun Öldü

20.04.2026 12:24
Malatya'nın Arguvan ilçesinde bir kurt, 40 koyunu telef etti, 25'ini yaraladı. Üretici destek bekliyor.

(MALATYA) - Malatya'nın Arguvan ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi'nde gece saatlerinde ağıla giren kurt, 40 koyunu öldürdü, 25 koyunu ise yaraladı. Üretici Hasan Aksüt, uğradığı zararın büyük olduğunu belirterek yetkililerden destek istedi.

Edinilen bilgilere göre, mahallede yerleşim yerlerinin dışında bulunan ve yaklaşık 450 koyunun bulunduğu ağıla gece saatlerinde kurt girdi. Sabah erken saatlerde hayvanlarını yemlemek için ağıla gelen üretici Hasan Aksüt, 40 koyunun telef olduğunu, 25 koyunun ise yaralandığını gördü.

Yaşadığı manzara karşısında büyük üzüntü duyduğunu ifade eden üretici Hasan Aksüt, kırsalda zor şartlar altında üretim yapmaya çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Sabah hayvanları yemlemek için ağıla girdiğimde, kurdun gece girip 40 koyunu telef ettiğini, 25 hayvanı da yaralı bıraktığını gördük. Devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz. Bu zor şartlarda bu zarar bizleri zor durumda bıraktı."

Kaynak: ANKA

Çiftçilik, Arguvan, Malatya, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

