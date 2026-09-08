Arhavi Pilarget'te dere ıslahı, doğal yapıyı bozuyor - Son Dakika
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Arhavi Pilarget'te dere ıslahı, doğal yapıyı bozuyor

Arhavi Pilarget\'te dere ıslahı, doğal yapıyı bozuyor
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Artvin Arhavi'deki Pilarget Havzası'nda DSİ'nin dere ıslah çalışmaları, doğal yapının bozulduğu ve derenin beton duvarlarla çevrelendiği gerekçesiyle tepki çekiyor. Pilarget Doğa ve Yaşam Derneği Başkanı Hazım Kurdoğlu, uygulamanın doğaya ve kamuya zarar verdiğini belirtti.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN)- Arhavi'nin Pilarget Havzası'nda DSİ tarafından yürütülen dere ıslah çalışmalarına tepki gösteren Pilarget Doğa ve Yaşam Derneği Başkanı Hazım Kurdoğlu, doğal yapının bozulduğunu ve dere yatağının beton duvarlarla çevrelendiğini savundu.

Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı Balıklı ve Ulukent köylerinin içinde yer aldığı Pilarget Havzası'nda Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan dere ıslah çalışmaları, doğal yapının bozulduğu ve derenin beton içerisine hapsedildiği gerekçesiyle bölge halkının tepkisini çekiyor.

Pilarget Doğa ve Yaşam Derneği Başkanı Hazım Kurdoğlu, Arhavi Balıklı Köyü'nde DSİ tarafından yürütülen dere ıslahı çalışmalarında doğal yapının bozulduğunu savunarak, uygulamaya tepki gösterdi. Kurdoğlu, şunları söyledi:

"Evet, burada kamu zararı oluşmaktadır. Hem doğa korkunç bir zarar görürken burada uygulanan proje Arhavi'ye çakılmış, tabuta çakılmış çividir. Burada su hızını alamayarak Arhavi'ye ulaşacaktır. Hep şunu iddia ettik biz. Hizmete karşı değiliz. Fakat doğaya ve kamuya zarar verilmektedir. Doğaya büyük zarar veriliyor. Burası bakir bir bölge. Daha el değmedi. Bu yağıştan sonra görüyorsunuz ana kayaları. Bakın, hiç zarar vermiyor. Yüzyıllardır bu şekilde aktı ve akacak.

"BURASI TAMAMEN ÇİN SEDDİ'NE DÖNDÜ"

Fakat doğayı tarumar ederek, gerekli gereksiz uygulamalarla değil; yani bunu bu şekilde uygulamak iyi bir uygulama değil. Evet, burası da DSİ marifetiyle ıslah edilen bölge. Adı ıslah olan fakat doğayı ve kamu zararını gözlerinizin önünde görüyorsunuz. Ana kayalar kırılarak burada duvarlar yapılmıştır. İşte tamamen Çin Seddi'ne dönen bir bölge. ve aşağı yukarı 3 kilometre daha bu iş devam edecek."

Kaynak: ANKA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Artvin, Arhavi, Çevre, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Arhavi Pilarget'te dere ıslahı, doğal yapıyı bozuyor - Son Dakika

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