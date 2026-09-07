Arhavi Ziraat Odası Başkanı, Tarım Kredi'nin Artvin'de 500 ton çay alımını eleştirdi - Son Dakika
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Arhavi Ziraat Odası Başkanı, Tarım Kredi'nin Artvin'de 500 ton çay alımını eleştirdi

Arhavi Ziraat Odası Başkanı, Tarım Kredi\'nin Artvin\'de 500 ton çay alımını eleştirdi
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Arhavi Ziraat Odası Başkanı Sadık Yıldızbayrak, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü'nün destek vaatlerinin somutlaşmadığını söyledi.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Arhavi Ziraat Odası Başkanı Sadık Yıldızbayrak, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın Artvin çayı, fındığı ve balına yönelik destek açıklamalarına ilişkin, "Verilen vaatler için somut bir adım yok" dedi. Tarım Kredi'nin 10 bin marketi ve 52 fabrikası bulunduğunu ve kurumun 2025 yılında Artvin'de yalnızca 500 ton yaş çay aldığını ifade eden Yıldızbayrak, "500 ton çay, 10 bin marketi olan bir kurum için devede kulaktır" diye konuştu.

Yıldızbayrak, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Aydın'ın Artvin'de çay, fındık ve bal üretimini destekleyeceğine yönelik açıklamalarını değerlendirdi.

Yıldızbayrak, şunları söyledi:

"26 bin çalışanı olan, 10 bin kooperatif marketi bulunan, 52 fabrikası olan kooperatifin genel başkanı ilimize gelmiş, hoş gelmiş. Verdiği vaatler için atılan somut bir adım yok. Burada Arhavi'deki üreticilerimiz, ürettikleri bütün ürünler hakkında sıkıntı yaşamaktalar. Biz burada Hüseyin Aydın'dan daha somut adımlar atılmasını beklerdik. Çiftçinin yanında durmasını beklerdik. İlimizde, bahsettiğim gibi üç tane önemli ürün bazında üretimimiz var: Çayımız var, fındığımız var, arıcılığımız var.

Hüseyin Bey, çayla ilgili üreticilere çok büyük destekler verdiklerini söylüyor ama ben buna katılmıyorum. 2025 yılında ilimizde 150 bin ton yaş çay alımı yapılmış olup, bu çayın yüzde 48'ini özel sektör, yüzde 52'sini ÇAYKUR işlemiştir. Geçen yıl Tarım Kredi'nin ilimizde yaptığı çay alım miktarı 500 ton. Sonuçta 500 ton çaydan 100 ton kuru çay çıkmaktadır. Bu da 10 bin tane marketi olan bir kurum için devede kulak misalidir.

"TARIM KREDİ VE FİSKOBİRLİK ALIM OFİSİ AÇSIN"

İkinci ürünümüz fındıkla ilgili yine açıklamalar yapmış. 'Üretime destek vereceğiz' diye hep söylüyor ama iki seneden beri atılan somut bir adım yok. FİSKOBİRLİK, Tarım Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde fındık alım fiyatıyla ilgili yüzde 50 randımanı olan fındıkta da 250 lira civarında bir para ödeyeceğini beyan etmiş. Ama bölgemizde FİSKOBİRLİK'in ve Tarım Kredi'nin fındık alım noktası olmadığından bugün Arhavi'deki fındık üreticimiz 70 liraya özel sektöre mahküm edilmiş durumdadır. Bir an önce Tarım Bakanlığı'nın, FİSKOBİRLİK yetkililerinin ve Tarım Kredi'nin ilimizde; Arhavi, Hopa, Kemalpaşa, Murgul, Borçka veya farklı bir noktada bir an önce FİSKOBİRLİK'in veyahut da Tarım Kredi'nin bir ofis açıp fındık alımlarıyla ilgili devreye girmesini bekliyoruz.

"TARIM KREDİ KOOPERTİFLERİNDE BALIMIZA DA YER VERİLSİN "

Artvin, Kafkas arıcılığı bakımından gen bölgesi bir il olup ilimizde Kafkas arısı vardır. Arhavi Ziraat Odası olarak kestane balı coğrafi işaretlenmiş tek resmi kurumumuz. Ayrıca bir de 375 işletme bazında arıcımız olup senede 110 ton civarında kestane balı üretmekteyiz. Tescilli balımızı satmakla ilgili Tarım ve Kredi yetkilileriyle geçen yıl hiçbir görüşme gerçekleştiremedik. Bununla ilgili kendisine şunu söylemek istiyorum. Tescilli, analizi yapılmış kestane balığımıza da sahip çıkıp 10 bin market içerisinde 1-2 reyon koyması bile bizim ihtiyacımızı fazlasıyla karşılayacaktır.

Artvin iliyle ilgili tarımsal bakımdan daha ileriye gitmemiz, tarımı sürdürülebilir hale getirmemiz için burada Tarım Kredi'nin, Tarım Bakanlığı'nın bir an önce yatırımlara, hibe ve kredi desteklerinin arttırılmasına ihtiyaç vardır."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Artvin, Arhavi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Arhavi Ziraat Odası Başkanı, Tarım Kredi'nin Artvin'de 500 ton çay alımını eleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arhavi Ziraat Odası Başkanı, Tarım Kredi'nin Artvin'de 500 ton çay alımını eleştirdi - Son Dakika
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