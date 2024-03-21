Arı Sokması Sonucu Ölümden Dönen Şerbetçi Kuyumcu Oldu - Son Dakika
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Arı Sokması Sonucu Ölümden Dönen Şerbetçi Kuyumcu Oldu

Arı Sokması Sonucu Ölümden Dönen Şerbetçi Kuyumcu Oldu

İzmir'de arı sokması sonucu ölümden dönen Mehmet Güneş, kuyumcu dükkanı açarak şerbetçilik mesleğini bıraktı. Güneş, kuyumcu komşusu tarafından kurtarıldığını belirterek, 'Kuyumcuda hayatımız kurtuldu, şimdi kendimiz kuyumcu olduk' dedi.

21.03.2024 09:43  Güncelleme: 09:44
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İzmir'de geçtiğimiz eylül ayında arı sokması sonucu ölümden dönen ve kuyumcu komşusu tarafından kurtarılan Mehmet Güneş, şerbetçiliği bırakıp kuyumcu dükkanı açtı. Ömür boyu iğne kullanmak zorunda kaldığını belirten Güneş, "Kuyumcuda hayatımız kurtuldu, şimdi kendimiz kuyumcu olduk" dedi.

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda, yıllardır içecek satan şerbetçi esnafı Mehmet Güneş (40), geçtiğimiz eylül ayında şerbet içerisine düşen arıyı kurtarmak isterken parmağını arı sokması sonucu ölümden dönmüştü. Arı sokmasından 7 dakika sonra nefes almakta zorluk çeken ve yüzü kızaran Güneş, kuyumcu dükkanı olan komşusu Cem Köker'in iş yerine giderek yardım istemişti. Dükkan komşusu Köker de 112'yi aramış ve 3 buçuk dakika içerisinde ambulansın gelmesiyle Güneş'e ilk yardım yapılmıştı; o anlar anbean güvenlik kamerasına yansımıştı. Eski şerbetçi ustası Güneş, şimdi ise yıllardır sürdürdüğü mesleğini bırakıp ölümden döndüğü iş yerini kuyumcu dükkanına çevirdi ve hayatını kurtaran komşusu ile meslektaş oldu.

"Şimdi artık arılardan uzak duruyoruz"

Başından geçen olayı anlatan Mehmet Güneş, "Meyve suyu işi yapıyorduk. Tepsinin içine arı girdi. Can çekişiyordu. Ben de onu parmağımla arıyı çıkardım. Daha sonra arı parmağımı soktu. Soktuktan sonra da hemen kuyumcunun yanına girdik. Allah razı olsun ambulans da çok hızlı bir şekilde geldi. İlk müdahaleyi yaptılar. Arı sokmasından sonra dükkanımızı değiştirdik. Arı buna vesile oldu. Şimdi artık arılardan uzak duruyoruz" diye konuştu.

"Tedbir amaçlı meyve suyu işini değiştirdik"

Olaydan sonra tedavi olmak için hastaneye gittiğini ve doktor tarafından kendisine iğne verildiğini anlatan Güneş, şunları kaydetti:

"Artık iğneyi ömür boyu yanımızda taşıyacağız. Rabbim kimseye nasip etmesin. Ölüm geldi mi muhakkak ölümden kaçış yok. Biz tedbir amaçlı meyve suyu işini değiştirdik. Kuyumcuda hayatımız kurtuldu, şimdi kendimiz kuyumcu olduk."

Komşusunun kuyumcu olmasında kendisinin de vesile olduğunu aktaran Köker, şu ifadelere yer verdi: "O gün benim müşterim vardı. Arkadaş geldi ve 'fena oldum' dedi. Arıya alerjisi varmış. Biz de ambulans çağırdık. Sedyeler dükkana sığmadığı için ben arkadaşı kucağıma alıp ambulansa koydum. Ölümden döndü. Arkadaşımızı şimdi kuyumcu yaptık. Herhalde arının da bir vesilesi var. Allah iş versin." - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Arı Sokması Sonucu Ölümden Dönen Şerbetçi Kuyumcu Oldu - Son Dakika

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