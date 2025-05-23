Arıcı Rahmi Mikyas\'ın Cesur Oğul Toplama Anı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde Muhammet Rahmi Mikyas isimli arıcı, bir evde bulunan arı oğulunu çıplak elle topladı.

Kurtalan ilçesinde yüzlerce arının arasına giren 37 yaşındaki Rahmi Mikyas, tehlikeye aldırış etmeden çıplak elle arıları kutunun içine aldı. Arıları çok sevdiğini belirten Rahmi Mikyas "30 yıldır arıcılık ile uğraşıyorum. Arıları çok seviyorum. Arılar doğanın güzelliğidir. Arılar beni seviyor, sokmuyor. Arıları öpüyorum kokluyorum" dedi. - SİİRT