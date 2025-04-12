Arif Bulut, Dünya 3.'sü Oldu; Sultangazi'ye Gurur Yaşattı - Son Dakika
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Yerel

Arif Bulut, Dünya 3.'sü Oldu; Sultangazi'ye Gurur Yaşattı

Arif Bulut, Dünya 3.\'sü Oldu; Sultangazi\'ye Gurur Yaşattı

Sırbistan'ın Zlatibor kentinde düzenlenen ISF Dünya Okullar Arası Serbest Güreş Şampiyonası'nda Sultangazili sporcu Arif Bulut, dünya 3.'sü olarak büyük bir başarıya imza attı ve milli takım kampına davet edildi.

12.04.2025 12:27  Güncelleme: 12:31
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Sırbistan'ın Zlatibor kentinde düzenlenen ISF Dünya Okullar Arası Serbest Güreş Şampiyonası'nda yarışan Arif Bulut, dünya 3.'sü olmayı başardı. Sultangazi'ye büyük gurur yaştan genç sporcu, milli takım kampına davet edildi.

Sultangazi'de sporcuların art arda aldığı başarılara yenisi eklendi. Sırbistan'ın Zlatibor kentinde düzenlenen ISF Dünya Okullar Arası Serbest Güreş Şampiyonası'nda yarışan Sultangazili sporcu Arif Bulut, rakiplerini geride bırakarak büyük bir başarı elde etti. Yaklaşık 3 bin sporcunun katıldığı yarışmada dünya 3.sü olmayı başaran Arif Bulut, tüm Türkiye'ye büyük gurur yaşattı. Böylece Sultangazi, yurtdışında da adını sık sık duyurmayı başardı. Arif Bulut, U17 Uluslararası Zafer Turnuvası milli takım hazırlık kampına davet edildi. Sırbistan'da dereceye giren Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Emin Uzun da milli takım hazırlık kampına gitmeye hak kazandı.

"Sporda hedef yüksek"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Sporda her geçen gün daha ilerlemek, güzel başarılara imza atmak bizlere daha güzel işler yapmamız için motive kaynağı oluyor. Sporcularımızın art arda aldığı başarılar bize ve tüm Sultangazi'ye büyük gurur yaşatıyor. Hep söylemiştik, tekrar söylüyorum; ilçemizden geleceğin yıldız sporcuları çıkacak diye. Biz buna yürekten inanıyoruz. İlçemizi en iyi şekilde tanıtan sporcularımız, şimdi ülkelerini en iyi şekilde tanıtmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Genç sporcumuzu aldığı başarısından dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Arif Bulut, Dünya 3.'sü Oldu; Sultangazi'ye Gurur Yaşattı - Son Dakika

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