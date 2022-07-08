Arifegazili tekrar belde olmak istiyor - Son Dakika
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Arifegazili tekrar belde olmak istiyor

08.07.2022 16:34
Arifegazili tekrar belde olmak istiyor

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Arifegazili Köyü Muhtarı Şükrü Yadigar, köye tekrar belde statüsü kazandırmak için Çorum dışında yaşayan Arifegazililere çağrıda bulunarak, "Nüfusu tekrar 2 bine tamamlayın, geri kalan işlemleri yürütmek boynumun borcudur" dedi.

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Arifegazili Köyü Muhtarı Şükrü Yadigar, köye tekrar belde statüsü kazandırmak için Çorum dışında yaşayan Arifegazililere çağrıda bulunarak, "Nüfusu tekrar 2 bine tamamlayın, geri kalan işlemleri yürütmek boynumun borcudur" dedi.

2014 yılında Arifegazili köyünün belde statüsünü kaybederek köye dönüştüğünü söyleyen Muhtar Yadigar, "Şu an tekrar bizim gibi köye dönüşüp de, belde statüsüne kavuşan, emsal teşkil eden yerler var. Hatta geçtiğimiz haftalarda belde statüsüne kavuşan Çankırı'ya bağlı Orta ilçesi Dodurga köyü belde statüsüne kavuştu. Onlar da bizim gibi belde statüsünü kaybederek köye dönüşmüştü. Tekrar nüfuslarını tamamlayarak, mahkemeye müracaat edip, verilmiş hakkın tekrar alınamayacağı konusunda mahkeme nihai karar vererek, Yüksek Seçim Kuruluna müracaat etti ve Yüksek Seçim Kurulu da seçim kararı aldı. Buna nazaran geçtiğimiz hafta seçimleri yaparak belde statüsüne tekrar kavuştular" şeklinde konuştu.

"Biz de Arifegazili olarak tekrar belde statüsüne kavuşmak için girişimlerde bulunma kararı aldık ve buradan, dışarıda yaşayan tüm Arifegazililere çağrıda bulunuyorum" diyen Muhtar Yadigar, "Bunun için öncelikle siz değerli Arifegazililerin ikametgahlarını Arifegazili'ye aldırması gerekiyor. 2 bin nüfusu tamamlamak istiyoruz" diye konuştu.

"Gelin hep birlikte el ele vererek bu imkanı değerlendirelim" diyen Muhtar Yadigar, "Aralık ayı sonuna kadar tüm hemşehrilerimi, ikametgahlarını Arifegazili'ye aldırmalarını istiyorum. 1 Ocak itibariyle TÜİK raporunda 2 bin üzerinde nüfusumuz gözükürse ben de Arifegazili muhtarı olarak sizlere şu sözü veriyorum. Belde olma mücadelesi konusunda elimden gelen ne varsa yapmaya hazırım" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Arifegazili, Sungurlu, Çorum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Arifegazili tekrar belde olmak istiyor - Son Dakika

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