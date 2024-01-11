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Arızalanan aracını tamir etmek istediği sırada yere yığılan adama araç çarptı - Son Dakika
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Arızalanan aracını tamir etmek istediği sırada yere yığılan adama araç çarptı

Denizli'de arızalanan aracını tamir ettiği sırada yere yığılan 59 yaşındaki adam, yoldan geçen bir başka aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan adam, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Arızalanan aracını tamir etmek istediği sırada yere yığılan adama araç çarptı
11.01.2024 - 20:12,  Güncelleme: 20:14
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Arızalanan aracını tamir etmek istediği sırada yere yığılan adama araç çarptı

Kazada ağır yaralanan 59 yaşındaki adam hayatını kaybetti

DENİZLİ - Denizli'de arızalanan aracını tamir ettiği esnada yere yığılan 59 yaşındaki adama yoldan geçen bir başka araç çarptı. Talihsiz adam kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi Yeşilköy Caddesi üzerinden meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Remzi Özcan (59), 20 EN 171 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken arıza yaptı. Aracını yolun kenarına çeken Özcan, ön kaputu açarak tamir etmeye çalıştı. Özcan aracını tamir etmek için uğraştığı sırada bir anda yere yığıldı. O esnada cadde üzerinden ilerleyen M.D. yönetimindeki 20 B 9450 plakalı transitiyle Özcan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Özcan ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Özcan'ı ambulansla hastaneye kaldırdığı sırada tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay Yeri İnceleme ekipleri ise kazanın yaşandığı bölgede çalışmalarını sürdürürken, sürücü M.D., ifadesi alınmak üzere Polis Merkezi'ne götürüldüğü öğrenildi. Özcan'ın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldığı bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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