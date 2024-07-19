Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu tarafından Mahalle Afet Timleri projesi tanıtıldı - Son Dakika
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Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu tarafından Mahalle Afet Timleri projesi tanıtıldı

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu tarafından Mahalle Afet Timleri projesi tanıtıldı

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Mahalle Afet Timleri projesini tanıttı. Proje kapsamında, ilçedeki 38 mahallede gönüllülerden oluşan afet timleri kurulacak ve vatandaşlar afetler hakkında bilinçlendirilecek.

19.07.2024 11:44  Güncelleme: 11:46
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Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu tarafından Mahalle Afet Timleri projesi tanıtıldı.

Arnavutköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda Mahalle Afet Timleri projesi tanıtıldı. Programa Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Arnavutköylü muhtarlar, çeşitli arama kurtarma ekipleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Proje kapsamında, ilçedeki 38 mahallede gönüllülerden oluşan 38 afet timinin kurulması hedefleniyor. İlçe kaymakamlığı ve muhtarlarla koordineli bir şekilde yürütülecek olan bu proje, vatandaşların afetler hakkında bilinçlendirilmesini amaçlıyor. Mahallelerde gönüllü olan vatandaşlara afetlerle ilgili uygulamalı ve teorik eğitimler verilecek. Afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda eğitim alan gönüllüler, afet durumlarında ilk müdahaleyi yaparak kriz yönetimine katkı sağlayacak. Bu proje ile ilçedeki akredite arama kurtarma personeli sayısının 175'ten 500'e çıkarılması hedefleniyor.

"İnsanlık adına çok önemli bir projeye imza atıyoruz"

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, tanıtım programında yaptığı konuşmada, "Bugün burada insanlık adına çok önemli bir projeye imza atıyoruz. İlçemiz 38 mahallemiz bulunuyor. İçerisinde bulunduğu yapı stoğuna baktığımızda her tür afette bilinçli insanlara, bilinçli personellere her daim ihtiyacımız var. 38 mahallemizde şu ana kadar bine yakın vatandaşımızın başvurusunu aldık ve en kısa sürede başta kaymakamlığımız, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte Arnavutköy Afet Eğitim Merkezimizde eğitimlerine başlayacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu tarafından Mahalle Afet Timleri projesi tanıtıldı - Son Dakika

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