Arnavutköy Belediyesi Babalar Günü'nü Süper Kahramanlarla Kutladı

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Arnavutköy Belediyesi, Babalar Günü'nü kutlamak için özel bir çalışma yaptı. Belediyede çalışan personeller ile çocuklarının ve Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nun rol aldığı bir klipte çocuklar babalarını süper kahraman olarak gördü.

Arnavutköy Belediyesi, Babalar Günü'nü kutlamak için özel bir çalışma yaptı. Belediyede çalışan personeller ile çocuklarının ve Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nun da rol aldığı bir klipte çocuklar babalarını süper kahraman olarak gördü. Videoda çocuklar, babalarını sadece işlerini yaparken değil, aynı zamanda topluma hizmet eden süper kahramanlar olarak görürken, kırmızı pelerinli hayalleri de çocukların gözünden vizöre yansıdı.

Hazırlanan video klip, belediye personellerinin günlük görevlerini yerine getirirken gösterdikleri özveri ve fedakarlığı gözler önüne serdi. Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu videonun sonunda, "Sevgili çocuklar, babalarınız bizim için de gerçek birer kahraman. Çocukları için kahramanca çalışan tüm babaların babalar gününü kutluyorum" dedi. - İSTANBUL