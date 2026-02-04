Arnavutköy Belediyesi'nden askere gidecek gençlere kınalı uğurlama - Son Dakika
Arnavutköy Belediyesi'nden askere gidecek gençlere kınalı uğurlama

Arnavutköy Belediyesi\'nden askere gidecek gençlere kınalı uğurlama
04.02.2026 09:34  Güncelleme: 09:38
Arnavutköy Belediyesi, askerlik görevine gidecek gençler için özel bir program düzenleyerek aileleriyle birlikte duygulu anlar yaşadı. Programda askere gidecek gençlere kına yakılırken, destekleyici organizasyonlar ile moral verildi.

Arnavutköy Belediyesi, vatani görevini yapmak için askere gidecek gençlere yönelik özel bir program düzenledi. Programda asker adaylarına kınalar yakılırken, aileler duygu dolu anlar yaşadı.

Arnavutköy Belediyesi, askere gidecek gençler için bir asker uğurlama programı gerçekleştirdi. Belediye tarafından ücretsiz sunulan asker çantası, Türk bayrağı, asker uğurlama pankartı, ulaşım desteği ve yemek organizasyonu ile gençlere ve ailelere destek verildi. Arnavutköy Belediyesi Düğün ve Davet Salonu'ndaki programa Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nun yanı sıra, askere gidecek gençler ve aileleri katıldı.

Yemek ikramı ile başlayan programda aynı dönemde farklı illerde görev yapacak Mehmetçikler, ilçedeki hemşehrileriyle tanışma fırsatı buldu.

Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, yaptığı konuşmada bu topraklarda askerliğin yalnızca bir görev olarak görülmediğini, askerliği bir inanç, bir teslimiyet ve bir duruş olarak tanımladı. Askerliğin "önce ben" demekten vazgeçip "önce vatan" diyebilmenin en güçlü ifadesi olduğunu belirten Candaroğlu, bu anlayışın yüzyıllardır milletimizin örfüne ve geleneğine yön verdiğini söyledi.

Gençlere önemli bir sorumluluk yüklendiğini dile getiren Başkan Candaroğlu, asker adaylarının görev yapacakları her yerde sadece bir asker değil, aynı zamanda bu milletin ve Arnavutköy'ün temsilcisi olacaklarını söyledi. Duruşları, disiplinleri ve ahlaklarıyla Türk askerine yakışır bir şekilde hareket edeceklerine inandığını belirten Candaroğlu, belediye olarak gençleri sadece uğurlama gününde değil, askerlik süreci boyunca da yalnız bırakmayacaklarını vurguladı. Konuşmasını, askere giden gençlere hayırlı tezkereler dileyerek tamamladı.

Konuşmanın ardından asker kınası törenine geçildi. Kahramanlık marşları eşliğinde asker adaylarının ellerine kına yakılırken, aileler duygu dolu anlar yaşadı.

Programda oğlunu askere uğurlayan bir anne, "Bugün burada çok güzel ve çok anlamlı bir organizasyon yaşadık. Oğlumu büyük bir gururla askere gönderiyorum. Böyle bir programla bizleri bir araya getirdiği için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Hem duygulandık hem de moral bulduk" dedi.

Askere gidecek gençlerden biri ise, "Bu hafta askerlik görevim için teslim olacağım. Belediyemizin bizler için düzenlediği bu program sayesinde hem asker arkadaşlarımızla tanıştık hem de birlikte güzel bir akşam geçirdik. Yemek ikramından organizasyonun tamamına kadar her şey çok güzeldi. Bizleri düşündükleri ve destek oldukları için Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Müzik eşliğinde aileleriyle halay çeken gençler dualar eşliğinde vatani görevlerine uğurlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Arnavutköy Belediyesi, Yerel Haberler

Son Dakika Yerel Arnavutköy Belediyesi'nden askere gidecek gençlere kınalı uğurlama - Son Dakika

SON DAKİKA: Arnavutköy Belediyesi'nden askere gidecek gençlere kınalı uğurlama - Son Dakika
