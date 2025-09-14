Arnavutköy Belediyesi'nden Eğitime 15 Bin TL Destek

Arnavutköy Belediyesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlamak amacıyla nakdi destek programını hayata geçirdi. Program kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine 2 bin 500 Türk Lira, üniversite öğrencilerine ise 15 bin Türk Lirası tutarında eğitim desteği verilecek.

Arnavutköy Belediyesi, her yıl binlerce öğrencinin eğitim yolculuğuna katkı sunmaya devam ediyor. Belediye tarafından duyurulan 2025-2026 eğitim öğretim yılı eğitim destek programı kapsamında, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olacak nakdi yardımlar yapılacak. Program kapsamında, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 2 bin 500 Türk Lirası, üniversite öğrencileri için ise 15 bin Türk Lirası eğitim desteği sağlanacak. Başvurular, 10 Ekim tarihine kadar sosyaldestek.arnavutkoy.bel.tr adresi üzerinden alınacak.

"Eğitim desteği bizden, başarı sizden"

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu konuyla ilgili eğitime yapılan her yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunun altını çizerek, "Bizler öğrencilerimizin yanında olmaya, onların başarı yolculuğunu desteklemeye devam edeceğiz. Eğitim desteği bizden, başarı sizden" dedi. - İSTANBUL